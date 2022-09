Rusos tratan de salir del país por reservistas; vuelos se llenan y precios encarecen

Por Dusan Stojanovic

Belgrado, 21 de septiembre (AP).— Muchos rusos se están apresurando a reservar vuelos fuera del país —solamente de ida— luego de que el Presidente Vladímir Putin anunció una movilización parcial de reservistas para enviarlos a luchar en Ucrania.

Los vuelos se llenaron en poco tiempo y los precios de los pasajes se dispararon, en medio de temores de que Rusia cerrará sus fronteras o anunciará una movilización más amplia en la que todos los hombres en edad de luchar serán enviados al frente.

Los pasajes a Belgrado de Air Serbia —la única aerolínea europea aparte de Turkish Airlines que mantiene vuelos a Rusia pese al embargo de la Unión Europea— se agotaron para los próximos días. Los pasajes a Estambul y Dubái se dispararon, hasta llegar a los nueve mil 119 dólares.

El decreto de Putin estipula que el Ministerio de Defensa determinará la cantidad de gente a reclutar. El Ministro de Defensa, Sergei Shoigu, anunció en una entrevista televisada que en una fase inicial serán llamados 300 mil reservistas con experiencia de combate o servicio militar.

Ha surgido un éxodo desde Rusia desde que Putin lanzó su invasión de Ucrania en febrero. En el discurso en el que anunció la movilización, Putin emitió además una velada amenaza de guerra nuclear.

Las expresiones de pánico proliferaron pronto en las redes sociales. Grupos antibélicos dijeron que la escasez de pasajes aéreos y sus precios abultados se deben a una demanda enorme.

Algunas personas dijeron en redes sociales que fueron rechazadas mientras trataban de cruzar a la vecina Georgia por tierra. Otros dijeron que el sitio web de la compañía ferroviaria nacional colapsó debido a la cantidad de gente que buscaba maneras de salir del país.

También en redes sociales abundaban los consejos sobre cómo eludir la movilización de reservistas y salir del país.

En un aparente intento para calmar la situación, el líder de la comisión parlamentaria a cargo de Defensa, Andrei Kartapolov, dijo que las autoridades no impondrán más restricciones a los reservistas que quieran salir del país, reportó la prensa local.

Un grupo con sede en Serbia llamado “Rusos, bielorrusos, ucranianos y serbios juntos contra la guerra”, tuiteó que no hay vuelos disponibles desde Rusia a Belgrado hasta mediados de octubre. Añadió que están agotados los vuelos a Turquía, Georgia y Armenia.

“Todos los rusos que querían ir a la guerra ya están allí ¡Nadie más quiere ir”, expresó la agrupación.

