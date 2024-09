Soldados israelíes allanan y cierran oficina de Al Jazeera en Cisjordania

Por Jon Gambrell

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Soldados israelíes ingresaron a primera hora del domingo a la oficina de la cadena de noticias satelital Al Jazeera en la Cisjordania ocupada y ordenaron el cierre de operaciones como parte de una campaña más amplia de Israel contra la cadena noticiosa financiada por Qatar mientras realiza su cobertura de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Al Jazeera transmitió imágenes en directo en su canal en árabe en las que se muestra el momento en que las fuerzas israelíes ordenan el cierre de las oficinas por 45 días.

Las acciones se producen como parte de una orden extraordinaria emitida en mayo, la cual llevó a la policía israelí a allanar la sede de Al Jazeera en Jerusalén oriental, incautar su equipo, impedir sus transmisiones en Israel y bloquear sus sitios web.

Es la primera vez que Israel cierra un medio de comunicación extranjero que opera en el país. No obstante, Al Jazeera ha mantenido operaciones en Cisjordania y en la Franja de Gaza, territorios con los que los palestinos esperan contar para la creación de su futuro Estado.

Five hours after Al Jazeera released the footage it received from Al-Qassam, the Israeli army stormed Al Jazeera’s office in Ramallah, West Bank-an area supposedly under PA control, not Israel- They confiscated all the equipment.

And tore down the photo of American journalist… https://t.co/LLiSEkBPEk pic.twitter.com/PF2FyeInAn

— Warfare Analysis (@warfareanalysis) September 22, 2024