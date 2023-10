LoQueSabemos | ¿Legalizar la eutanasia en México? Llega al Congreso una iniciativa

La iniciativa que está en la Cámara de Diputados tiene el propósito de generar “los mecanismos para que los ciudadanos tengan elementos que les permitan tomar decisiones libres, incluso en la última etapa de la vida”, según explicó el Diputado por Morena, Emmanuel Reyes Carmona.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- Desde la Cámara de Diputados se está impulsando una reforma que propone legalizar la eutanasia en México con el propósito de que todos los ciudadanos del país puedan acceder voluntariamente a una muerte digna, en casos en los que los pacientes sufran de una enfermedad terminal o que sufran con una condición médica irreversible, que merme su calidad de vida.

El pasado 10 de octubre, diputados de diversos grupos parlamentarios presentaron una iniciativa con la se que busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de eutanasia, cuyo propósito es generar “los mecanismos para que los ciudadanos tengan elementos que les permitan tomar decisiones libres, incluso en la última etapa de la vida”, señala la propuesta.

“Lo que debe realizarse bajo la existencia de un marco legal que contemple la autonomía de las personas para elegir cómo terminar su vida en caso de sufrir un padecimiento incurable y terminal”, se agrega en la iniciativa que presentó el Diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena, a la que se sumaron sus compañeros de bancada Claudia Selene Ávila Flores, Olegaria Carrazco Macías, Joaquín Zebadúa Alva, Yolis Jiménez Ramírez y María Sierra Damián.

La propuesta, que se publicó en la Gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados, también contó con el apoyo de los legisladores Salomón Chertorivski Woldenberg y Pablo Gil Delgado Ventura de Movimiento Ciudadano; Frinné Azuara Yarzábal y Xavier González Zirión del Partido Revolucionario Institucional (PR); Juan Carlos Natale López del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Marcelino Castañeda Navarrete del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

¿QUÉ ES LA EUTANASIA?

“La eutanasia es una acción mediante la cual un médico ayuda a morir a un paciente que se lo ha solicitado, esto es fundamental, es en respuesta a la solicitud de un paciente y la ayuda que les da es aplicarle medicamentos para que muera sin dolor, eso es la eutanasia”, explicó la Doctora María Asunción Álvarez del Río, integrante del Colegio de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista para SinEmbargo.

“La muerte digna, que no quiere decir eutanasia, eso es un error, la muerte digna es ese final de vida lo mejor posible, respetando los valores de la persona, aliviando el sufrimiento. Para que haya una muerte digna hay diferentes medios de alcanzar eso, hay personas que pueden tener una enfermedad, estar en su cama sin dolor, morirse, tuvieron una muerte digna y no necesitaron la eutanasia”, ahondó la experta en el tema.

“Hay otras que están sufriendo, reciben cuidados paliativos para aliviar su sufrimiento y ya, podemos decir que cuando mueren tuvieron una muerte digna. Hay otros que aunque reciban cuidados paliativos siguen sufriendo y que entonces sí, para tener una muerte digna y acabar con el sufrimiento, y no vivir de manera indigna, ahí sí necesitan la eutanasia, pero la eutanasia es un medio, no es equivalente a muerte digna. Hay gente que pude tener una muerte digna sin la eutanasia”, añadió.

En caso de que sea avalada por el Congreso de México, la iniciativa contempla diversas reformas y adiciones a las disposiciones de la Ley General de Salud en materia de muerte digna y sin dolor que aplicarían en toda la República Mexicana. Esto, debido a que las leyes que existen en el país sólo establecen algunos criterios para que los pacientes con enfermedades avanzadas decidan aceptar o no tratamientos paliativos.

Por su parte, el Diputado por Morena, Emmanuel Reyes Carmona, habló sobre el tema luego de entregar la propuesta, de la que dijo que “es una iniciativa que retoma la propuesta de varios legisladores, casi firmada por todos los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Salud”.

“Esta iniciativa tiene que ver con un problema serio de salud que hemos detectado a lo largo de estos últimos años y hay estudios muy claros por parte del Comité de Ética y Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que nos dejó claro que estaríamos ya en condiciones de transitar a la eutanasia o la muerte digna para que se socialice de la mejor manera”, agregó en entrevista a medios de comunicación.

La Ley de Salud de la Ciudad de México incorpora en su capítulo XXIX la voluntad anticipada, con la que un paciente tendrá “el derecho a decidir aceptar o no, tratamientos y procedimientos médicos en caso de tener diagnóstico de una enfermedad en etapa avanzada o terminal”. Mientras que a nivel nacional, el artículo 166 bis 4 de la Ley General de Salud establece algo similar pues destaca que:

“Toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, puede, en cualquier momento e independientemente de su estado de salud, expresar su voluntad por escrito ante dos testigos, de recibir o no cualquier tratamiento, en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad”, como se refiere en la propuesta del pasado 10 de octubre.

Lo anterior, debido a que en México no está permitido cualquier tipo de intervención médica para provocar la muerte, pese a que esta sea autorizada previamente por el paciente, así está establecido en a Ley General de Salud ya que el el artículo 166 Bis 21 de esta legislación señala explícitamente que:

“Queda prohibida, la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan las disposiciones penales aplicables”.

En este sentido, el legislador morenista destacó que la iniciativa que presentó “tienen que ver con darle el derecho a que las personas decidan sobre el término de su vida, en sí mismos, de una manera feliz, de una manera tranquila, esta no tiene que ser obligatoria sino más bien tiene que ser un derecho, sobre todo en aquellos pacientes que presenten alguna enfermedad terminal crónica degenerativa y que ya no tengan esperanza de vida”.

“Lo que significa esto es poderle dar la oportunidad a que las personas decidan, que sea una decisión personal, que sea una opción más, y también quien decida no aplicarla, que aplique cuidados paliativos o quien decida de alguna padecer el dolor de muerte, también que se respete”, abundó sobre la propuesta que realizó la Junta Directiva de la Comisión de Salud, que cuenta con el apoyo de la mayoría de las bancadas, excepto del Partido Acción Nacional (PAN), y que considera que cuenta con las condiciones para que se legisle en esa materia.

“Me parece que en este momento estaríamos en condiciones de poder legislar. Es un tema en el que la comisión va entrar en análisis en próximos días, en próximas semanas (…) me parece que ahora sí hay voluntad de varios de los grupos parlamentarios, al menos del PRI, de Movimiento Ciudadano, de Morena, del Verde, el Partido del Trabajo, a excepción del PAN, tenemos que reconocer que el PAN no está sumado a esta propuesta”, dijo.

Una encuesta realizada a nivel nacional titulada “Sobre la muerte digna México 2016″, que llevó a cabo la asociación Por el derecho a morir con dignidad, A.C., reveló que el 71.3 por ciento de las personas están de acuerdo en que se modifiquen las leyes para permitir que los enfermos puedan recibir ayuda para terminar con su vida si así lo deciden, y sólo el 28.7 por ciento rechazó esta posibilidad.

Asimismo, el 68.3 por ciento consideró que un paciente que se encuentra en la fase terminal de su enfermedad, sí debería tener la opción de decidir adelantar su muerte, mientras que el 31.7 por ciento rechazó esta posibilidad. Este sondeo también cuestionó a los participantes sobre la posibilidad de que en caso de que se encontraran en la fase terminal de una enfermedad pudieran pedir ayuda a su médico para adelantar su muerte, y el 63.6 por ciento dijo que sí le gustaría tener esta opción y el 36.4 por ciento dijo que no.

En tanto, el 56.4 por ciento de los encuestados estuvo de acuerdo con que el médico proporcione a su paciente sustancias letales, que tomaría por sí mismo, para ayudarle a morir, y el 46.3 por ciento rechazó dicha opción. Además, el 58.3 por ciento dijo estar de acuerdo en que su médico lo ayude a morir aplicándole directamente una dosis letal de medicamento, en caso de que se encuentre en la fase terminal de su enfermedad, mientras que 41.7 por ciento estuvo en desacuerdo.

Por ello, la propuesta que presentaron los diputados el pasado 10 de octubre contempla la adición de una fracción XXVII-Ter al artículo 3, en la que se establece “la regulación de la eutanasia”, una adición al TÍTULO OCTAVO TER., y quedaría derogado el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud, por lo quedaría de la siguiente manera:

“Eutanasia es el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente que sufre una enfermedad terminal o una condición médica irreversible, a petición expresa y voluntaria de dicho paciente, en los supuestos y conforme a las condiciones y requisitos que se establecen en este Título Octavo Ter”, señalaría eventualmente el Artículo 166 Ter 1.

Los supuestos para que se lleve a cabo la eutanasia, deberán tomar en cuenta los dos siguientes estados de salud y enfermedad en que se encuentre el paciente que solicite dicho procedimiento: que sufra una enfermedad terminal; que sufra con una condición médica irreversible, misma que le genere dolor físico, sufrimiento emocional intenso y que lo limite el ejercicio de una vida libre y autónoma, pese a los tratamientos médicos a los que sea sometido el paciente.

Por último, cuando un enfermo se encuentre en agonía, un “estado que precede a la muerte que se produce de forma gradual en el que existe deterioro físico, debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, consciencia o capacidad de ingesta con pronóstico de vida de dos a tres días”.

Las condiciones para que eventualmente se pueda llevar a cabo la eutanasia contemplan: que el paciente padezca una enfermedad terminal o una condición médica irreversible; que el paciente sea mayor de edad; que se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales; y que esté libre de cualquier influencia o presión, por lo que será indispensable la presencia de un fedatario público, así como de dos testigos independientes.

Además, como requisito para la eutanasia, el paciente deberá someterse a “una evaluación médica para determinar medicamente si se encuentra en alguno de los supuestos” que contempla este procedimiento; también se le someterá a una evaluación psicológica exhaustiva, estos dos requisitos serán sometidos a la valoración de otro médico o de un comité médico, que confirmará que se cumplan las condiciones y requisitos para llevar a cabo la eutanasia.

Hasta ahora, los países en donde la eutanasia es legal son: Países Bajos, desde 2001; Belgica, desde 2002; Colombia desde 2015; Canadá desde 2016; y España desde 2021. Es por ello, que la doctora Álvarez del Río considera viable que se apruebe la reforma para legalizar la eutanasia, sin embargo, también exhortó a los ciudadanos a que estén atentos de algunos grupos, sobre todo religiosos, que quizás, intenten impedir el avance de la iniciativa.

Por ello, la experta del Colegio de Bioética de la UNAM reiteró que “la eutanasia, que es uno de los medios para la muerte digna, si se llega a legalizar será una opción para quienes estén de acuerdo en usarla, para que quienes sus valores, digamos, que sintonizan con esta opción, que se sienten dueños de su vida como para decidir ellos cuando terminarla y pedir ayuda para eso”.

“Y habrá otras personas que digan ‘no, esto va en contra de mis valores’, y dentro de esas personas que van dentro de sus valores, habrá quienes lo digan por su religión, pero hay otros que a lo mejor haciendo un análisis más exhaustivo de su religión digan ‘no, los argumentos que da la iglesia católica, la jerarquía, no me convencen’”, agregó.

“Hay muchas personas que así lo quieren y lo que hay que impedir es que se impongan el poder de grupos religiosos, que quieren imponer a toda la población sus creencias, o sus dogmas, o sus ideas. Yo creo que sí es viable, hemos tenido progreso, bueno, vamos a ver si en todo el país, a lo mejor esto es algo que era más fácil por entidades, pero vamos a ver, yo creo que sí puede ser, hemos tenido progreso en otros temas, así que yo espero que sí, vamos a ver”, dijo la Doctora Álvarez del Río.

Incluso, consideró que ciertos grupos religiosos podrían intentar “alianzas con políticos, porque de hecho la iglesia católica como que tira línea de que los políticos no deben de inmiscuirse en estos temas, y a lo mejor, querer hacer acuerdos que no se deberían de hacer, a veces lo hacen desinformando y presentando la eutanasia como lo que no es”, destacó la Doctora Álvarez del Río.

“A veces dicen que la eutanasia es ‘para desentenderse y para no cuidar a las personas mayores y para no cuidar a las personas que tienen problemas, porque somos muy egoístas’, y no es cierto, es para las personas que lo piden y de ninguna manera quiere decir no atender a los demás, pero hacen como esa campaña desinformativa para hacerla parecer como algo indeseable para la sociedad (…) Yo creo que es algo que en el país no se debe de permitir, porque somos un país laico, y eso se debe de respetar”, enfatizó.

Sobre la posibilidad que sea en este periodo cuando pueda discutirse y eventualmente aprobarse la reforma de eutanasia, el Diputado Reyes Carmona adelantó que primero prevén legislar sobre el tema de objeción de conciencia, que “es un tema pendiente en la Cámara de Diputados”.

“En próximos días, tal vez una semana, dos semanas, estaremos ya aprobando el dictamen de objeción de conciencia, para poder dar paso a este tema tan importante cómo es la muerte digna (…) de manera paralela estaríamos trabajando en el dictamen [sobre eutanasia] al interior de la Comisión de salud”, añadió el legislador, quien también contempla que se lleven a cabo foros sobre el tema, en los que participen asociaciones civiles e incluso religiosas.

“Nos vamos a sentar las y los integrantes de la Junta Directiva, vamos a platicar, pero yo veo con muy buen ánimo de poder avanzar. De hecho vamos a tener un foro de discusión, otra semana de la eutanasia o de la muerte digna, seguramente está será durante el mes de noviembre, y ahí vamos a escuchar a todos, a los provida, a las orgainzaciones de la sociedad civil, la verdad queremos que nadie se quede fuera, incluyendo hasta las iglesias, también, porque también ellos traen sus planteamientos, y vale la pena escucharlos”.

Por último, la Doctora Álvarez del Río celebró que el tema de la eutanasia se discuta a nivel legislativo, ya que, independientemente de que se apruebe, o no, una reforma en esta materia podrá abrir el diálogo hacia la ampliación de las libertades en México. “Esto se trata de ampliar nuestras libertades y de responsabilizarnos de nuestro final de vida y saber que podemos elegir”, dijo.

“A mi me parece muy positivo que se esté discutiendo esta reforma, ojalá pase, yo creo que sería un avance en las libertades de nuestro país, significa, y eso es lo que hay que recalca, vivir con la tranquilidad de que al final de la vida, si las cosas se ponen duras, difíciles, tenemos una salida, que es la de ‘si ya no quiero vivir más, voy a hacerlo en las mejores condiciones’, hasta si no pasa, creo que es muy positivo que se siga hablando más de este tema, que se entienda, que la gente piense en su muerte, en que un día va a morir y que es algo muy positivo poder elegir en el final de la vida, la mejor muerte”, concluyó.

