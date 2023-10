Verástegui dice que va a renunciar y luego que no. Su campaña va muy mal, como sea

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– El actor y cantante ultraderechista Eduardo Verástegui recurrió este fin de semana a un ardid publicitario. Primero dijo literalmente que “iba a renunciar” a lo único que tiene en juego en estos días que es su registro como precandidato independiente a la Presidencia en 2024. Pero este sábado reapareció para decir que no renunciará, que seguirá reuniendo las firmas que le pide el Instituto Nacional Electoral (INE) para incluirlo en la boleta.

Usuarios de las redes sociales lo criticaron esta noche de sábado, fuertemente, por llamar la atención por medio de un truco. Como sea, independientemente del anuncio de hoy, su campaña no va nada bien. El excantante de pop y actor de telenovelas, quien asegura no haber tenido sexo en las últimas dos décadas porque según él “practica la abstinencia”, apenas ha reunido 37 mil 643 firmas de las 961 mil 405 requeridas, es decir, un 3.18 por ciento del total, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional Electoral con corte al 16 de octubre. De los respaldos que ha juntado, 2 mil 967 presentan inconsistencias.

Su meta de aparecer en la boleta en 2024 ha tenido dificultades para alcanzar los respaldos suficientes y no le ha bastado el respaldado de la extrema derecha en México y de figuras como Donald Trump y Santiago Abascal, de VOX.

En su video, Verástegui invitó a sus simpatizantes a renunciar a los siete partidos políticos, a los que llamó “las siete plagas que están llevando a México a la ruina”. También invitó a renunciar “a la ideología de género, a la agenda 2023, al Foro São Paulo y al Grupo de Puebla que llevan a nuestro país a la decadencia y la pobreza que impone el socialismo”.

Finalmente hizo un llamado a bajar la aplicación del INE y firmar para que obtenga su registro como candidato independiente.

El anuncio de Verástegui fue duramente criticado en la red social X, antes Twitter, donde algunos usuarios lamentaron la falta de seriedad en el tema de la elección y otros vieron como un acto de desesperación su estrategia política para juntar firmas.

Quien le lleva su campaña? Me imagino que un viejito que fue director de una agencia de publicidad de los años 70, eso parece esta campaña 😹😹😹😹😹

Podría ser una estrategia suya o quién sabe quién se la vendió. Para mi ha sido un acto poco serio y pueril. Lo último que yo habría pensado era ya no votar por ti. Esa actitud no es propia de alguien que aspira a ser el Jefe del Estado mexicano, me desconcertaste totalmente, de…

