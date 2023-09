CLOSE UP | Verástegui, el actor que enamoró a la ultraderecha y quiere la Presidencia

Eduardo Verástegui es un actor y productor mexicano quien ha vivido en Estados Unidos los últimos 20 años y ahora busca ser Presidente de México a través de la ultraderecha. El activista guadalupano se ha registrado como candidato independiente para las próximas elecciones de 2024.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- Con la frase “los niños de Dios no están a la venta”, Eduardo Verástegui busca posicionarse políticamente de cara al proceso presidencial de 2024. Usa el tema del tráfico de niños para introducir la ultraderecha en el ámbito social y ahora electoral de México. A través del entretenimiento, busca influir tanto en la política internacional, como en la nacional.

En el programa “Close Up”, una producción de Estudio B el nuevo canal de SinEmbargo, se detalló cómo incitado por el legionario de Cristo, el padre Juan Rivas, el actor fundó su productora Metanoia Films, junto con Leo Severino y Alejandro Monteverde.

El Dr. Raúl Tortolero, activista provida y presidente de la Nueva Derecha Hispanoamericana, ve en Eduardo Verástegui a un ciudadano conservador que está alejado del perfil tradicional del político y que con su activismo contra el tráfico de menores, va directo a solucionar los problemas.

“Eduardo Verástegui es un ciudadano conservador, muy activo a favor de los niños, no solamente de los mexicanos, sino en general, contra el tráfico de menores con fines de explotación sexual, es actor, es productor de cine y él más que tener una carrera política en los términos tradicionales de primero ser Regidor, luego Diputado, luego Diputado Federal, Senador, Gobernador y finalmente aspirar a la presidencia de la República, él ha ido directo sobre los problemas y en este caso ha trabajado más de 10 años sobre soluciones para uno de los problemas más graves, que más lesionan a la sociedad mexicana, que más nos lacera como sociedad que es el tráfico de niños, que secuestran que roban para explotarlos, para violarlos”.

Tortolero indicó que con la película Sound of Freedom, Verástegui ha podido firmar convenios con muchos presidentes en Hispanoamérica e inclusive logró que Donald Trump hiciera un compromiso de si regresa a la Presidencia de Estados Unidos combatirá de frente a los pederastas.

“La verdad es que ha trabajado mucho mejor que el Presidente de México, ha hecho más por los niños Eduardo Verástegui que el propio López Obrador, es la verdad”.

El activista provida afirmó que el actor cuenta con un perfil que no está contaminado por las viejas escuelas, por los partidos políticos.

“Creo que está refrescando la política al interesar al ciudadano ya no en grandes plataformas burocráticas, sino directamente en él, en una persona con propuestas muy claras y que llegue arropado directamente por la firma de la ciudadanía”.

En tanto, el Dr. Bernardo Barranco, especialista en temas religiosos, considera que Verástegui representa una nueva generación de la ultraderecha en México.

“Para empezar Verástegui y esta identificación que tiene con la ultraderecha religiosa viene a renovar a los personajes clásicos de la ultraderecha mexicana, me refiero a Serrano Limón, me refiero a Bernardo Ardavín a personajes francamente tediosos, aburridos, rígidos. Verástegui viene a renovar, es una nueva generación con planteamientos muy establecidos pero planteados de manera diferente. Creo que la primera aproximación a Verastegui tiene que ser que representa una nueva generación de la ultraderecha mexicana”.

La película Sound of Freedom está inspirada en Tim Ballard, un exagente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y fundador de Operation Underground Railroad, una organización sin fines de lucro contra el tráfico sexual con sede en Estados Unidos.

Uno de los escándalos en torno a esa película fue cuando se dio a conocer que uno de los inversionistas, Fabián Marta, estaba acusado de secuestro de menores. En entrevistas, Verástegui aseguró que fue declarado inocente y que además él fue uno de los 7 mil inversionistas que pusieron menos de 100 dólares.

Metanoia Films es esta productora que fundó, como él dice: “para tener el poder de controlar el mensaje”. Ha hecho tres películas, Bella, Little Boy y ahora Sound of Freedom. Según Verástegui, con Bella, asegura que él ha salvado 5 mil bebés de ser abortados. Se cree literalmente el instrumento de Dios para salvar a los bebés del aborto. “Así me quiero morir, salvando bebés”.

¿Pero quién es Eduardo Verástegui?

Inició su carrera como cantante en el grupo Kairo en 1993 y posteriormente participó en algunas telenovelas. Se fue a Estados Unidos donde buscó continuar su carrera de artista. Sin embargo, el propio Verástegui menciona que son dos personas las que fueron clave en su conversión al catolicisimo: su profesora de inglés, Yasmin, y el padre Juan Rivas.

Verástegui, quien ha vivido en Estados Unidos los últimos 20 años y ahora busca ser Presidente de México a través del sector de la ultraderecha, logrando registrarse como candidato independiente para las próximas elecciones de 2024.

Detrás del actor y productor se encuentran varias organizaciones como el Opus Dei y los legionarios de Cristo que lo apoyan a Verástegui, pero además, Barranco indica que la laicidad se está debilitando en México y que hay un posible efecto como el del argentino Javier Milei en Eduardo Verástegui.

“Verástegui sabe muy bien que no va a ganar la presidencia, eso es más que claro, pero sí es un movimiento estratégico el que da y es el colocar a esta corriente de pensamiento en México. Verástegui tiene el apoyo financiero y el apoyo político internacional de la ultraderecha que lo va a arropar, estos elementos hacen que sea un candidato atractivo, no para ganar, pero para empezar a posicionar las posturas de la derecha”, dijo Bernardo Barranco.

El especialista indicó que además del respaldo de estos grupos, Verástegui cuenta con el apoyo de otras organizaciones como El Yunque.

“Además de todos estos apoyos en México cuenta con el respaldo del Opus Dei, es clara la incidencia también de los legionarios de Cristo, pero sobre todo está El Yunque y varios obispos mexicanos, pero sobre todo El Yunque que es una organización secreta que está dentro y fuera del Gobierno, está en los poderes sobre todo en los diferentes estados de la República y un sector importante obispos que apoyarían por afinidad con Verástegui sobre todo en temas de aborto, homosexualidad, temas en los que la Iglesia ha estado muy crítica. Verástegui no está solo, detrás de él hay movimientos eclesiales y católicos muy fuertes”.

Bernardo Barranco aseguró que a pesar de que el actor sabe que no tiene posibilidades para ganar, usará las elecciones para medir el nivel que tiene la derecha en México.

“Va a hacer un test, si es que llega su candidatura y es un test de hasta qué punto la sociedad mexicana está teniendo este input conservador. Sabemos bien que es una sociedad conservadora la mexicana, costumbrista, tradicional, pero políticamente hemos tenidos regímenes laicistas y esto equilibra”.

En tanto, el líder de México Republicano, Juan Peña Neder de México Republicano, reconoce que Verástegui ha desarrollado su actividad pública en la Casa Blanca junto al expresidente Trump. Considera que haber hecho una película como Sound of Freedom, es un hecho relevante que lo coloca como un personaje que tiene capacidad para construir proyectos.

Actualmente, Eduardo Verástegui dirige el movimiento de ultraderecha Viva México y fue organizador de la CEPAC, la Conferencia Política de Acción Conservadora, que se llevó a cabo en nuestro país el año pasado y a la que acudieron ultraconservadores de todas partes del mundo.

Al respecto el Dr. Barranco detalló cuáles son los intereses que están detrás de Verástegui y cómo se fue vinculando con los Legionarios de Cristo y luego con el círculo ultraderechista de Donald Trump, con Vox en España y la ultraderecha de toda Europa y América Latina; con Jair Bolsonaro, en Brasil, y Javier Milei, en Argentina.

“Tuvo la capacidad de poder reunir fondos para hacer películas, documentales o piezas que él elaboró con un carácter moral-religioso que empalmaba muy bien con la ola conservadora que se ha desatado en el siglo XX en Estados Unidos, al ascenso de grupos supremacistas blancos, ya sea una versión evangélica, y esto trajo como consecuencia que Verástegui entrara a un universo en el cual se sentía muy cómodo. Eso le lleva al contacto con los republicanos y Donald Trump, él apoya la candidatura de Trump y de otros muy conservadores, es así como entra y se convierte en uno de los latinos privilegiados, con derecho de picaporte, no solo en la campaña, sino en la administración del Presidente Trump”.

Verástegui cuenta con el apoyo principal del expresidente Donald Trump, quien es un polémico personaje pues implementó políticas como tolerancia cero a la inmigración ilegal en las que separó a los niños de sus padres en las fronteras e incluso los encerró en jaulas.

Tuvo una relación de amistad con Jefrrey Epstein, el pedófilo que apareció muerto en su celda el 10 de agosto de 2019 y quien se hizo pasar por un integrante de la alta sociedad neoyorquina, un financiero de éxito y un filántropo. Ha insistido en intervenir en México militarmente para supuestamente exterminar a los cárteles del crimen organizado.

Y es precisamente que la carrera política de Verástegui inició cuando Trump lo nombró asesor de la Casa Blanca en la Iniciativa para la Prosperidad Hispana el 15 de septiembre de 2020.

Eduardo ha hecho giras por diversos estados del país con las que asegura impulsar iniciativas en favor de los niños e incluso vemos en sus redes sociales fotografías con un amplio espectro de la clase política; lo mismo morenistas que panistas, priistas y emecistas.

Nació el 21 de mayo de 1974 en Xicoténcatl, Tamaulipas. Tiene 49 años y confiesa que tuvo una vida “llena de placeres” que le dejaban un vacío espiritual. Su conversión no se dio sin una polémica en la prensa de espectáculos, en la que incluso involucraron al cantante puertorriqueño Ricky Martin.

En las redes sociales, Verástegui ha dado muestras de su homofobia con mensajes que incumplen las normas de las propias redes sociales. Busca posicionarse con la película Sound of Freedom, y con ello también la desinformación sobre temas como el aborto, la salud reproductiva, la comunidad LGBT+. Para poner un ejemplo de esta situación, el actor ha afirmado en diversas ocasiones que en México se busca legalizar la pedofilia, sexualizar a los niños, convertirlos en robots sexuales. Dice que por medio de Disney, los convierten.

Un aspecto de Verásegui que ha sido polémico también es el que ha declarado de forma pública que vive, según sus propias palabras, en castidad desde hace 18 años y que es un entrenamiento para ser fiel a su esposa, cuando contraiga matrimonio.

El investigador Bernardo Berranco revela datos muy relevantes sobre el caso del exmanager, Toño Berumen, acusado de diversos abusos sexuales y su influencia en el Vaticano; además comparte un análisis muy puntual sobre la supuesta abstinencia sexual que dice practicar Verástegui.

El legionario de Cristo, el padre Juan Rivas, fue quien impulsó a Eduardo Verástegui a fundar una productora en Hollywood. El Padre Juan Rivas es sacerdote Legionario de Cristo. Se ordenó en 1982. Es originario de Guadalajara, México.

En entrevista con la comunicadora Clara Mihanovich, la versión del padre Juan Rivas es quizá un poco más ilustrativa por el fraseo. Cuenta que cuando Verástegui le dijo que se iría de misionero en África, él le dijo que “si quieres convertir salvajes, aquí hay más salvajes que en África”.

En redes sociales, el Padre Juan Rivas habla de una batalla entre el bien y el mal y literalmente escribe que la izquierda es siniestra: “Solo hay luz o tinieblas, verdad o mentira, rectitud o doblez. Ser de izquierdas es ser siniestro, oscuro, tenebroso y viperino. Ser de derechas, es ser recto, aspirar a lo más alto, lo más noble, lo justo y verdadero”.

De acuerdo con el medio especializado en temas religiosos ACI prensa, el padre Juan Rivas fue sancionado por sus superiores a que dejara de usar temporalmente las redes sociales, pues en pandemia emitió mensajes que provocaron alarma. Pedía, por ejemplo, que la gente albergara agua y comida y se preparara a vivir sin luz por tres años y medio. También se oponía a la vacunación contra el COVID-19 e incluso pidió penitencias para quienes fueron vacunados, como comulgar de rodillas por 9 días.

Verástegui, comparte en redes sociales imágenes de cómo considera que ayuda a niños con cáncer, asiste a escuelas a dar conferencias y reza rosarios prácticamente diario. Habla de la lucha entre el bien y el mal y la misión que Dios le dio. En uno de los videos que compartió en redes sociales para criticar al PAN y a Xóchitl Gálvez usa dos elementos que llaman la atención; una pistola y el número 666 que en el plano religioso está vinculado con lo diabólico.

El 8 de septiembre, Verástegui dio a conocer en sus redes sociales que el INE hizo entrega de la “Constancia de aspirante a candidatura independiente a la Presidencia de México para el proceso electoral federal 2023-2024”. Y que ya comenzaron la recolección de firmas.

Justo en esos días, se dio una polémica sobre una supuesta doble nacionalidad de Eduardo Verástegui; sin embargo, Peña Neder asegura que están cumplidos todos los requisitos para que se pueda convertir en candidato de forma oficial.

“Eduardo no tiene doble nacionalidad, es un ciudadano mexicano que tenía residencia en Estados Unidos, es un estatus diferente al de ciudadano. Desde luego también tiene residencia en la Ciudad de México desde hace cinco años, así que están cumplidos cabalmente todos los requisitos de ley para ser candidato a la presidencia”.

Además, Peña Neder aseguró que con México Republicano, le conseguirán a Eduardo Verástegui un millón 700 mil firmas. Y que van a demostrar el músculo en 200 municipios del país.

Otro de los personajes que hay que tener bajo la lupa es al empresario Ricardo Salinas Pliego quien acompañó a Verástegui en el proceso de registro ante el INE.

“Les mandamos saludos mi amigo Verástegui y yo… me da mucho gusto ver que anda muy activo promocionando su película Sound Of Freedom. Además, estamos cocinando otras sorpresas, ya se enterarán después”, escribió en redes.

El Dr. Mario Santiago, especialista en el tema de las derechas, considera que Verástegui es un personaje construido por intereses y que su base principal está en EU. Y que en México su candidatura no será significativa en 2024, pero que sí sienta un precedente.

“Es un personaje construido por intereses. Lo que hemos visto es que su agenda es muy limitada, su capacidad de organización también. El capital que lo respalda es estadounidense, esta productora que fundó ha sido financiada por empresarios y grupos políticos de EU y ha sido un puente con otros grupos de otras latitudes, pero no necesariamente con los grupos en México”.

En tanto, Tania Hernández Vicencio, especialista en las derechas en México señala que la candidatura de Verástegui marca un hito en el sistema político mexicano reciente por un proceso de fractura de las estructuras tradicionales.

“Estas posibles candidaturas independientes marcan un hito en términos de la política mexicana sobre todo porque estamos en un proceso de fractura de las estructuras tradicionales o los partidos tradicionales. El propio PAN está haciendo una división muy fuerte y es probable que sus sectores más cargados a la extrema derecha puedan apoyar a este tipo de personajes.

Verástegui no es un accidente, es reflejo de una atmósfera política que se está viviendo en el mundo. Se sobregiró grandes temores sobre el futuro amenazas inmigraciones y se desata un nacionalismo extremo.

Adriana Buentello https://www.sinembargo.mx/author/adriana-buentello Adriana Buentello estudió la carrera y la maestría en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.