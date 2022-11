México se proclama campeón del Mundial de Taekwondo con 6 medallas; es inédito: AMLO

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- México tuvo una destacada actuación en el Mundial de Taekwondo 2022 que se llevó a cabo en Guadalajara al obtener seis medallas, de las cuales tres fueron de oro, una de plata y dos de bronce. Así, la delegación mexicana logró una histórica actuación en la edición XXV de la justa internacional.

En la categoría de +87 kilogramos (Kg), Carlos Sansores ganó el primer lugar, mientras que María del Rosario Espinoza y Brandon Plaza fueron los subcampeones en la categoría de -73 kilogramos y en -58 kg, respectivamente, y Briseida Acosta logró el bronce en +73 kg.

Asimismo, Leslie Soltero (-67 kg), Daniela Souza (-49 kg) y Carlos Sansores (+87 kg) fueron quienes consiguieron las medallas de oro, en tanto que la de plata la obtuvo César Rodríguez (-54 kg) y los bronces los alcanzaron Brayan Salazar (-87 kg) y Brandon Plaza (-58 kg).

“Me hubiera gustado dar más, pero desafortunadamente terminé perdiendo y reconozco que debo prepararme más, porque aquí no termina esto. El bronce es una medalla muy importante y estoy agradecido con Dios por mi segunda medalla mundial. La selección ya hizo historia y hay que aplaudir eso, gracias a México por todo el apoyo”, dijo el ganador de la plata en el Mundial de Manchester 2019.

De acuerdo con Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), lo realizado por los competidores nacionales en Guadalajara, ha sido el mejor desempeño en las diversas ediciones del certamen internacional, sólo apenas con las cuatro presas conseguidas en Manchester 2019, donde fueron tres preseas de plata y un bronce.

En la clasificación por estadísticas, en la rama femenina, México se alzó con el sitio de honor, seguido de China y de Serbia; mientras que, en la masculina, Corea se quedó de primero, en segundo lugar fue España y México obtuvo el tercero.

Para el entrenador nacional, el excompetidor Alfonso Victoria, esta actuación mundialista se debe más que nada el trabajo en equipo, y desde luego a la entrega y pasión de los atletas para llegar en buen nivel a este tipo de competiciones.

“A pesar de que se vivieron muchas cosas como la pandemia, los Juegos Olímpicos, donde tuvimos como todo en contra; no se quitó el dedo del renglón para seguir trabajando y ver este tipo de resultados”, dijo a la Conade.

Asimismo, indicó que gracias al apoyo de la Federación Mexicana de Taekwondo (FMT) y de sus entrenadores, ha sido importante para la obtención de los resultados. “Estoy contento con lo realizado”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, Raymundo González, destacó que la delegación de México es campeona del mundo por arriba de Corea. “No hemos hecho historia, hemos hecho leyenda, porque es muy difícil que alguien nos pueda quitar de este logro”, añadió.

Además, el dirigente deportivo externó su felicidad porque México terminó con una racha ganadora que Corea había tenido en la cima del medallero y destacó la sinergia entre la Conade, los atletas, el cuerpo multidisciplinario, el equipo de trabajo y desde luego el organismo deportivo que dirige para lograr esta hazaña.

“Sin esto no sería posible este resultado, lo más importante es que México es un referente ante el mundo y eso es con lo que me quedo. Ver tantos mexicanos felices de taekwondo me llena más de orgullo”, afirmó.