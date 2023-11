La industria de la moda rápida se viste de abusos laborales y daños al medio ambiente

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– Detrás de cada colección de ropa promocionada por empresas transnacionales que producen toneladas de estos productos se encuentran historias de explotación laboral y afectaciones al medio ambiente en distintos países del mundo.

Ante este panorama, organizaciones y personas expertas en diseño llaman a consumidores y consumidoras a repensar sus hábitos, así como su relación con la moda, y a productores, apostar por economías circulares para reducir la contaminación.

La industria de la moda elabora y promociona decenas de colecciones al año, este modelo de producción de ropa fabricada a gran velocidad y a bajo costo se conoce como moda rápida (el término en inglés fast fashion también se ha popularizado).

A través de este sistema, las empresas inventan una necesidad de innovación e incitan a las personas a sustituir su vestuario de manera acelerada, explicó El Poder del Consumidor.

En México se promocionan marcas que han logrado instalar este ritmo, como la española Zara, Pull&Bear, Forever 21, Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka y de manera digital también lo hace Shein.

Datos recopilados por la organización Greenpeace muestran que quienes fabrican las prendas de fast fashion suelen trabajar de 14 a 16 horas diarias. La producción de esta ropa se realiza en países que, ante la falta de legislaciones, permiten condiciones laborales precarias al sur de Asia como Bangladesh, India, Camboya, Indonesia, Malasia, y China.

Gómez Ramírez recordó que las personas empleadas en la industria de la confección son en su mayoría mujeres, madres solteras que aceptan esas condiciones porque necesitan mantener a sus familias.

Sólo el año pasado el documental Untold: Inside The Shein Machine de la periodista Iman Amrani, publicado por la cadena británica Channel 4, expuso las deplorables condiciones en que laboran maquiladoras de la empresa asiática Shein.

Pese a que Untold: Inside The Shein Machine no se encuentra disponible en todas las regiones, el periódico español El País destacó que en éste se puede apreciar una escena en la que se muestra cómo varias mujeres se lavan el cabello durante su horario de comida puesto a que su jornada laboral, de hasta 18 horas, no les permite realizar tareas ni actividades básicas afuera de la fábrica.

‘You can’t finish SHEIN, like you can’t finish TikTok.’

It’s had a meteoric rise, but what’s behind the success? @ImaniAmrani reveals the truth about fast fashion giant SHEIN in #Untold. pic.twitter.com/gebRtHAR8O

— Channel 4 (@Channel4) October 18, 2022