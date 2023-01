Presidenciables | Nunca ha ganado una elección, pero Santiago Creel se apunta a 2024

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).– Pese a que nunca ha ganado una sola elección, con sólo cargos legislativos plurinominales y de gobierno por designación, el Diputado federal Santiago Creel Miranda pretende, por tercera ocasión, ser candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), ahora apoyado también por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD).

El Diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, ha asumido el liderazgo dentro de Acción Nacional. Es mentor del actual dirigente del panismo, Marko Cortés Mendoza, además de haber sido el principal interlocutor de su partido en las negociaciones que se hicieron para la conformación de la alianza Va por México, como antes lo hizo con el Pacto por México de Enrique Peña Nieto.

“Voy a tratar o intentar de ser el primero en registrarme. Estoy listo, estoy decidido para cambiarle el rumbo a este país”, comentó Creel Miranda en conferencia de prensa. Ya desde mediados del año pasado, el líder panista había manifestado su intención de ser el aspirante presidencial de la alianza opositora. “Yo estoy listo, decidido y convencido; todas mis fichas están puestas en la mesa”, dijo el 30 de junio pasado a la par que aclaró que reconocerá si los números no están de su lado. “Si a mí no me alcanza, porque soy un hombre realista, si a mí mi capital no me alcanza, yo me sumaré a quien sí le alcance, sea hombre o mujer. Para mí lo importante es el proyecto”.