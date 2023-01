El Síndrome Duchamp, un homenaje a la vida interior de los migrantes

“[El Síndrome Duchamp] es como un homenaje a la vida interior de los migrantes”, reveló Antonio Vega, escritor y actor, que además compartió que tienen más de 300 elementos de utilería que sirven para contar esta historia en la que Juan, el personaje, está tan solo que construye a sus amigos, se hace amigo de una cucaracha, de una aspiradora robótica y de un pepenador chino.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- El Síndrome Duchamp escrita por Antonio Vega, es una obra que usa clown, el stand up comedy, el teatro de objetos y el teatro de títeres para contar la historia de Juan, un inmigrante mexicano que trabaja como conserje en Nueva York y sueña con ser comediante; un día recibe la noticia de que su madre ciega podrá ir a visitarlo así que improvisará para que ella no descubra que aún no es un comediante exitoso.

“Es una obra que parte de varios puntos uno el tema es esa obsesión que tenemos con que nuestras madres o padres estén orgullosos de nosotros, como un motor y también quería unir varias cosas, quería unir el stand up comedy con el teatro de objetos con un poco de clown,, quería unir varias cosas pero no quería que fuera un caos quería que todo tuviera unidad”, explicó a SinEmbargo Antonio Vega, escritor y protagonista de la puesta en escena.

Antonio Vega compartió que tienen más de 300 elementos de utilería que sirven para contar esta historia en la que Juan, el personaje, está tan solo que construye amigos, se hace amigo de una cucaracha, de una aspiradora robótica y de un pepenador chino.

“Es como un homenaje a la vida interior de los migrantes, ir un poco contra el estereotipo de que es un migrante que está nada más en un país extranjero haciendo dinero para mandar dinero a México sin ningún sueño o vida interior, simplemente como una maquina de hacer dinero cuando no hay nada más alejado de la realidad, cada inmigrante es un individuo, un hombre o mujer con un mundo interior basto y eso es lo que quería retratar”, apuntó Vega.

El Síndrome Duchamp se presentó en México en 2015, después tuvo una temporada en la ciudad de Nueva York y participó en el Festival Internacional M1Singapur Fringe, ahora está de regreso y tiene como escenario el Foro Lucerna. “Es una obra que al público le gusta muchísimo por eso decidimos traerla de regreso porque es una de las obras que la gente recordaba con mas cariño de nuestra compañía”. señaló Antonio.

El Síndrome Duchamp se presentará en el Foro Lucerna (C. Lucerna 64, Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México) del 19 de enero al 12 de marzo, funciones los jueves y viernes a las 8:30 pm, sábados 7:00 pm y domingos 6:00 pm. Los boletos se pueden adquirir en la taquilla del teatro y en el sistema ticketmaster.

