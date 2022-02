Irrupción de maestros de la CNTE en Morelia termina en enfrentamiento con policías

Los maestros se plantaron en la “Casa Michoacán”, palacio de gobierno del titular del Ejecutivo del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, donde entraron a base de empujones, golpes y gritos; los profesores exigen pago de salarios pendientes y creación de plazas para jóvenes recién egresados de escuelas de formación docente.

Morelia (México), 21 feb (EFE).- Profesores del estado de Michoacán se enfrentaron este lunes con policías en Morelia, capital del estado, en demanda del pago de salarios y la creación de plazas para jóvenes graduados de escuelas de docentes.

La tensión comenzó a las 09:30 horas cuando un grupo de profesores, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el sindicato izquierdista magisterial mayoritario en Michoacán, irrumpió en el complejo de oficinas denominado “Casa Michoacán”, residencia oficial del Gobierno del estado, a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernante afín al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los trabajadores de la educación interrumpieron una conferencia de prensa que en esos momentos encabezaba Carlos Torres Piña, Secretario de Gobierno y segundo en la línea de mando del Gobierno de Michoacán.

Posteriormente, los profesores marcharon desde el sur de Morelia hacia el centro histórico de la ciudad, donde alrededor de las 16:00 horas sostuvieron un enfrentamiento con policías antimotines que les impidieron instalar un plantón indefinido a las afueras del Palacio de Gobierno del estado.

En la trifulca, ambos bandos se lanzaron piedras, palos y vallas metálicas, aunque los policías utilizaron gases lacrimógenos que también afectaron a turistas y comerciantes del centro histórico de Morelia.

Los agentes detuvieron a una decena de profesores, entre quienes se encontraba su líder Gamaliel Guzmán, aunque poco después fueron liberados por el Gobierno del estado en un intento por instalar una mesa de diálogo.

Esta noche, los docentes de la CNTE regresaron al centro de la ciudad, donde comenzaron a instalar casas de campaña, amagando con permanecer en plantón indefinido.

Guzmán advirtió que el magisterio continuará sus protestas hasta lograr espacios laborales para más de 3.200 jóvenes egresados de las ocho escuelas normales que en Michoacán forman a profesores de educación básica.

Integrantes de la #CNTE se enfrentaron con elementos de la Policía #Michoacán en el Centro Histórico de #Morelia 📷 ACG pic.twitter.com/AmA7B4WWYH — Sala de Prensa Noticias (@prensa_sala) February 21, 2022

El líder magisterial también explicó a medios que “la CNTE exige el pago de adeudos” a profesores que laboraron como “eventuales” en 2021, además de espacios directivos en la Secretaría de Educación en el estado, dependencia encargada de regular los planteles educativos en Michoacán

Torres dijo también a medios que el Gobierno de Michoacán no puede reconocer los adeudos con profesores eventuales.

“La manifestación, entre algunas otras demandas, es sobre el pago de eventuales. […] Manifestarles y reiterarles como lo ha dicho nuestro gobernador que eso no se va a cubrir, porque se prestaba para muchas irregularidades de personas que simple y sencillamente no existen o no acudían a las áreas laborales”, terminó.