La marcha para defender al INE en realidad es para apoyar al viejo régimen, dice AMLO

El INE ha defendido que el Plan B de la Reforma Electoral vulnera la autonomía del Instituto y que se pone en riesgo la organización de elecciones libres, pues se reduciría en un 84.6 por ciento al personal del Servicio Profesional Electoral.

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que quienes asistan a la marcha convocada para el 26 de febrero en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) ante el Plan B de la Reforma Electoral, son las personas que defienden “del régimen de la corrupción”.

“Para eso es esa manifestación: para defender al viejo régimen, corrupto, los que van a participar vienen a eso”, criticó el Presidente.

López Obrador afirmó que quienes marchen no tendrán el objetivo de defender al INE, sino que en el fondo lo harán por el “régimen anterior”. “¿Ustedes creen que vienen por la Ley Electoral? No, vienen a decir: ‘El INE no se toca, pero también [Genaro] García Luna no se toca’. Y en el fondo es el régimen corrupto y conservador no se toca. Para eso es, pero es bueno. Tiene tiempo que no se daba una situación así”, dijo.

“Veníamos no de una crisis, de una decadencia, de un proceso de degradación progresivo. Lo de ayer de [Genaro] García Luna es parte de eso. Es una decadencia. Y cómo se enfrenta una decadencia, un proceso de degradación progresiva que no sólo tiene que ver con lo económico, sino con todos los campos de la vida pública: con lo social, con lo político, con lo moral”, agregó.

Ayer, el Presidente también criticó la marcha en defensa del INE, pues afirmó que quienes critican el Plan B de la Reforma Electoral, “en el fondo lo que quieren es agruparse”, así como “utilizar cualquier bandera para atacar”, debilitar y socavar al Gobierno.

SCJN FRENA APLICACIÓN DEL PLAN B EN EDOMEX Y COAHUILA

Ayer 21 de febrero, el Ministro Alberto Pérez Dayán concedió una suspensión provisional para que las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que integran el llamado Plan B de la Reforma Electoral, no se apliquen en los actuales procesos electorales que se desarrollan en el Estado de México y Coahuila.

Con esto quedó admitido el primer bloque de impugnaciones contra el llamado Plan B de la Reforma Electoral, presentadas por partidos, senadores, diputados y alcaldes de los partidos oposición.

Esto, una vez que el integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), y desechó la del partido local de Jalisco “Hagamos”.

De acuerdo con la información dada por la SCJN, la suspensión para que la Ley no sea aplicada en los procesos electorales del Edomex y Coahuila se debe a que se promulgó durante el periodo de veda electoral, acto que está prohibido en la Constitución.

“De no concederse (la suspensión), su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en este”, se expone.

Se trata de siete acciones de inconstitucionalidad admitidas por el Ministro Pérez Dayán, quien además suspendió la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social, que limita el gasto en dicha materia a solo 0.1 por ciento del presupuesto de las alcaldías del país, para que no se apliquen en el Estado de México y tampoco en Coahuila, los dos estados que tendrán elecciones este año.

En total, la Suprema Corte ha recibido más de 47 acciones de inconstitucionalidad y más de 31 controversias constitucionales contra el Plan B Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre las acciones de inconstitucionalidad turnadas para su análisis, se encuentran las promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), el Instituto Nacional Electoral (INE), así como por diversos diputados y senadores del Congreso de la Unión, en las que consideran que las reformas debilitan y violan la autonomía del INE.