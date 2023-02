Parte de la actividad criminal de García Luna fue con Fox. Él responde con bufonadas

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).– Genaro García Luna se convirtió ayer en el primer Secretario de Estado mexicano en ser encontrado culpable por cargos de corrupción y narcotráfico. Y si bien una parte de las acusaciones refieren a su periodo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Felipe Calderón Hinojosa, otra buena parte sucedió cuando era titular de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, en el Gobierno de Vicente Fox Quesada.

El expresidente Calderón Hinojosa lanzó anoche una carta abierta donde defiende la guerra declarada en diciembre de 2006, que fue criticada desde el oficialismo. Fox Quesada, en cambio, no ha presentado una postura oficial. En su ya característico estilo, lo que ha hecho desde que se dio a conocer el fallo unánime de doce miembros del jurado de una Corte de Brooklyn contra García Luna ha sido publicar, en su cuenta de Twitter, apenas algunos argumentos y sobre todo bufonadas llenas de faltas de ortografía y en mayúsculas.

En el tuit, el exmandatario mexicano hizo referencia a lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, la cual lució casi vacía durante su sesión ordinaria, luego de que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) abandonaran el recinto en cuanto se hizo pública la decisión del jurado en Estados Unidos, pues García Luna jugó un papel importante en las administraciones de Felipe Calderón y Vicente Fox, sus abanderados en ese entonces.

La sesión ordinaria también se vio interrumpida por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes gritaron al unísono: “¡Sigue Calderón!”. Esta es una consigna que ha tomado fuerza desde que el “súper policía” del sexenio calderonista fue detenido el pasado 10 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Sin embargo, la exigencia se reavivó con el arranque del juicio en enero de este año.

Conforme fueron pasando los días, las autoridades estadounidenses subieron al estrado a varios personajes, tanto exfuncionarios como narcotraficantes, para que declaran en contra de García Luna. La pasarela dejó al descubierto que el acusado incurrió en diferentes delitos a lo largo de su carrera en el servicio público: primero como director de la AFI en el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y luego como Secretario de Seguridad Pública federal con Felipe Calderón (2006-2012).

“EL REY” REVELA PAGO DE PROTECCIÓN EN GOBIERNO DE FOX

El pasado 13 de febrero, el narcotraficante confeso Jesús Reynaldo Zambada García, mejor conocido como “El Rey” y hermano del jefe del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, reveló que pagó protección no sólo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, sino también en el de Vicente Fox Quesada. Puso un ejemplo: sólo por infiltrar a uno de sus hombres en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO, antes SIEDO) soltó 350 mil dólares.

El tan esperado testigo en el juicio contra Genaro García Luna estuvo “conectando-cerrando” cada uno de los puntos declarados por otros testigos, como los pagos a García Luna, la guerra entre cárteles o la protección a los mismos desde el Gobierno de Fox, informó ese día Jesús García, corresponsal del diario La Opinión de Los Ángeles.

“‘El Rey’ Zambada está conectando-cerrando cada uno de los puntos declarados por otros testigos: – Tráfico de droga en Aeropuerto de CdMx; – Pagos a García Luna; – Guerra entre cárteles; – Protección desde Fox y con Calderón; – Reuniones en restaurante Champs-Élysées; – Y más…”, publicó en un tuit el periodista que cubrió el juicio.

Sobre el pago del infiltrado, Jesús Zambada dijo a las autoridades de Estados Unidos que fue el caso de Edgar Bayardo, por el cual pagó tres veces 100 mil dólares para obtener promociones de Vayardo dentro de la entonces SIEDO, y el dinero fue para el sobrino de Genaro García Luna, Victor Hugo García.

De acuerdo con el periodista Keegan Hamilton, corresponsal de Vice, “El Rey” confirmó que a cambio de pagos mensuales de 350 mil dólares, Vayardo le pasaría información.

Uno de los factores que más llamó la atención en la audiencia de ese día fue que cuando César de Castro, el abogado de García Luna, interrogó a “El Rey” Zambada, éste esbozaba una sonrisa, desesperando a la defensa del exfuncionario con sus respuestas, al repetir que nunca mató, pero “conspiró” para ello.

El narcotraficante también explicó las distintas formas en las que el Cártel de Sinaloa introducía cocaína al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Según el testimonio del capo, tenían sobornadas a autoridades de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Aduanas, Capufe, entre otras.

Asimismo, detalló que entre 2000 y 2008 él fue el encargado de coordinar dichas operaciones para el cártel y que eran tres las modalidades de introducción de la cocaína.

En una primera modalidad, la droga se introducía a través de maletas en aviones comerciales. Zambada precisó que alrededor de 250 kilos de cocaína se podían transportar de esta forma en un solo vuelo. Para la realización de estos movimientos, el cártel tenía pagados a “maleteros” en el AICM, quienes descargaban el equipaje marcado del avión, para luego pasárselo a policías federales que lo sacaban en las cajuelas de sus patrullas.

Una segunda modalidad era a través de “carga seca” dentro de aviones de carga. En éstos se podían transportar de una a cinco toneladas y la droga se sacaba a través de las aduanas, siempre con la complicidad del personal contratado para ello.

In exchange for monthly payments of $350K, Vayardo would pass Rey information:

"Sometimes when our jobs had been picked up by authorities, he'd tell us the DEA had seized it… I heard him talking with DEA agents over the radio 2-3 times."

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) February 13, 2023