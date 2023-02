Queremos la verdad: AMLO. García Luna debería ser testigo protegido y hablar, dice

El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue declarado culpable el martes en Estados Unidos de aceptar cuantiosos sobornos para proteger a los violentos cárteles del narcotráfico a los que debía combatir.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de México criticó hoy el comunicado de Felipe Calderón Hinojosa en el que reivindica la guerra que desató en diciembre de 2006, y dijo que lo que las y los mexicanos quieren saber es si sabía o no que Genaro García Luna había traicionado al país y se había vendido a los criminales, como ayer determinó un jurado en una Corte de Brooklyn.

Andrés Manuel López Obrador comparó a Calderón Hinojosa con Gustavo Díaz Ordaz, el Presidente que ordenó que el Ejército mexicano masacrara a los jóvenes estudiantes el 2 de octubre de 1968. El texto de ayer, aseguró, es un “yo di la orden” de iniciar una guerra. Sobre eso, afirmó, no hay sorpresa porque ya se sabía.

También consideró que el exsecretario de Seguridad Pública federal, declarado culpable de cinco de las cinco causas que le seguía el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, debería optar por la figura del testigo protegido y hablar, para profundizar en la verdad: Calderón, cuestionó, ¿sabía o no que la corrupción del narcotráfico había alcanzado los más altos niveles?

El mandatario abordó el tema luego de que se le pidiera una reacción u opinión sobre las declaraciones que hizo Felipe Calderón anoche, unas horas después de que se diera a conocer el veredicto del juicio que se emprendió en contra del “súper policía” en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde desfilaron diversos testigos en las últimas semanas, los cuales exhibieron toda una red de corrupción en las autoridades mexicanas.

“Por ejemplo, se habla de un grupo, se hizo hasta un organigrama y así encuadró el asunto la Fiscalía de Estados Unidos, un cártel que funcionaba desde el Gobierno, pero entonces ¿qué no sabía el Presidente?”, preguntó hoy López Obrador, algo en lo que ha insistido siempre que habla del caso.

Durante su conferencia de prensa matutina, recordó las tres hipótesis que tenía sobre lo que podía ocurrir en el juicio. “Una: que todo era una invención y que García Luna era inocente. Por lo mismo, Felipe Calderón no tenía nada de qué preocuparse. Ya vimos que eso no es así. Lo segundo es que en efecto García Luna, responsable, culpable, pero Calderón no sabía. Y tres: García Luna, responsable, culpable con la anuencia de Calderón”, citó.

“Lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema en cuestión, se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia. Eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico. Es un poco lo que sostuvo en su momento Díaz Ordaz después del 68: ‘Yo soy responsable’. Porque lo que planteó ayer fue eso, que ya lo sabíamos”, señaló el Presidente.

En su intervención, consideró que se trata de “este estilo autoritario de querer enfrentar la violencia con la violencia, de querer enfrentar el mal con el mal, de querer apagar el fuego con el fuego, que es muy característico del pensamiento conservador”.

“Eso es lo que él planteó, pero eso ya lo sabemos y ya sabemos también cómo fracasó esa estrategia porque a partir de ahí se desató toda esta violencia que todavía se padece en el país. Sí y así como Calderón piensan muchos: que van a resolver el problema de la inseguridad y la violencia con el uso de la fuerza”, sostuvo el Jefe del Ejecutivo federal.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, destacó que la estrategia de su Gobierno es totalmente distinta, ya que su premisa es “atender las causas que originan la violencia; que se apoye al pueblo; que se combata la pobreza; que se atienda a los jóvenes; que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales”.

“Pero eso no tiene que ver con el pensamiento conservador. Para ellos lo importante es arrasar, el ‘mátalos en caliente’, ‘hay que desaparecerlos’, torturarlos, masacrarlos’, y fue lo que sucedió”, lamentó el político tabasqueño.

Frente a las y los representantes de los medios de comunicación, sostuvo que “es realmente lamentable que se tenga el cinismo de defender eso y llamarle a eso valentía”. “Bueno, pero eso, como dije, ya lo sabemos y no sólo es privativo de Calderón. Así piensan los conservadores, los que van a estar aquí el domingo [en la marcha en defensa del INE], los que sostuvieron el que haya sido como haya sido”, agregó.

“Aquí el fondo del asunto, lo que se omite, es cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el porqué nombraste a García Luna y si sabías o no sabías y sobre eso es que queremos información. Eso es lo que queremos. Esa es la explicación que estamos esperando” de Felipe Calderón, reiteró López Obrador.

Por otra parte, destacó que existe la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. “Yo diría, como Presidente de México, por el bien del país que ojalá y lo haga, a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a [Vicente] Fox como a Calderón. A Fox cuando estaba en la AFI [Agencia Federal de Investigación] y a Calderón cuando era Secretario de Seguridad”, planteó.

El Presidente de México subrayó la probabilidad de que el exfuncionario federal contribuya con la entrega de información que ayude a seguir combatiendo el narcotráfico y sobre todo la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes.

“Independientemente de que si le aminoran los años en prisión, imagínense lo que ayudaría porque, repito, esto significaría que nunca más se volvería a caer en esta relación de complicidad, de componendas, este contubernio que tanto daño le ha hecho al país”, añadió.

Asimismo, el Jefe de Estado mexicano confió en que “ojalá y Calderón, antes de que García Luna lo haga si es que toma esa decisión, él explique y también Fox porque viene desde la AFI”.

“Entonces sí es importante saber más: ¿por qué lo tuvo Calderón seis años? Porque no todos los secretarios estuvieron todo el sexenio. Este fue de principio a fin, igual que al Secretario de la Defensa, igual que al Secretario de Marina. ¿Nunca vio nada raro? ¿Cuáles eran los acuerdos? ¿Qué órdenes le daba?”, enlistó.

Además, recordó que el Presidente de México es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. “Todo está en el caso del Ejército, por escrito. Entonces sí es importante y además que el PAN [Partido Acción Nacional] se pronuncie y que se pronuncie el PRI [Partido Revolucionario Institucional], o sea, la alianza conservadora”.

Andrés Manuel López Obrador también pidió saber cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos, pues hasta lo premiaron. “No puede ser que tampoco supieran, porque lo de Rápido y Furioso fue una acción concertada y eso tampoco está”, comentó en referencia al operativo que se hizo para sembrar armas entre organizaciones criminales durante el sexenio calderonista.

“Me llamó mucho la retención, el abogado de García Luna no planteando esto. O sea, era elemental para defender a su cliente. Mal abogado o qué es lo que hubo en todo esto”, criticó.