La moneda mexicana se refuerza y el dólar está a nivel previo a la guerra de Ucrania

Aunque la moneda mexicana lleva seis sesiones de ganancias, desde hace un mes, cuando se disparó la guerra de Rusia contra Ucrania, el peso perdió terreno frente al dólar y la paridad se ubicaba por encima de los 21.60 pesos.

Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).– La moneda mexicana inició la sesión de este martes con una apreciación de 0.44 por ciento (9 centavos), por lo que se colocó en una cotización de alrededor de 20.27 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20.4194 y un mínimo de 20.2509 pesos.

La ganancia de terreno de esta mañana se posicionó en niveles no vistos desde el 23 de febrero, es decir, hace un mes, horas antes de que iniciara la invasión de Rusia a territorio de Ucrania.

De acuerdo con Grupo Financiero Base, la recuperación del peso se debe a que se reporta una menor aversión al riesgo global, debido a la menor probabilidad de que el conflicto entre Rusia y Ucrania se convierta en un problema bélico global.

Al mismo tiempo, en el último mes la demanda por divisas de economías productoras de materias primas y alejadas geográficamente de la guerra se ha elevado, y pese a que México no concentra sus exportaciones en el comercio de materias primas “es una economía emergente relevante con una estrecha relación económica con Estados Unidos”.

El reporte de Banco Base agregó que además el peso mexicano es la segunda divisa de economía emergente con mayor volumen de operaciones a nivel global, sólo por detrás del yuan chino.

Desde el cierre del 23 de febrero, el peso mexicano tenía una depreciación moderada de 0.13 por ciento (2.6 centavos), ubicándose como la novena entre las divisas con mejor desempeño en el mismo intervalo de tiempo.

Las divisas más apreciadas son el dólar australiano con 2.82 por ciento, el dólar neozelandés con 2.58 por ciento, el peso colombiano con 2.51 por ciento, el rand sudafricano con 2.03 por ciento, la corona noruega con 1.93 por ciento, el real brasileño con 1.85 por ciento y el dólar canadiense con 1.21 por ciento, todas economías cuyas exportaciones de materias primas explican entre el 47 y el 80 por ciento de sus exportaciones totales.

Pese a la contracción que desfavoreció al peso desde la escalada del conflicto ruso-ucraniano, la moneda local lleva seis sesiones de apreciación. Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.23 y 20.42 pesos por dólar.

El avance del peso mexicano también surge aunque el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, puso sobre la mesa un posible aumento de 50 puntos base en la tasa de interés, debido al alza de la inflación en Estados Unidos.

En ventanillas, el dólar se vende hasta en 20.88 pesos (Monex), mientras que el dólar interbancario se ubica en 20.41 pesos por dólar.

En cuanto a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió la sesión de este martes con ganancias de 0.34 por ciento, con lo que el principal indicador, S&P/BMV IPC, se colocó en 55 mil 657.59 unidades.

Por su parte, en la Bolsa de Valores de Nueva York los precios de las acciones subían pronunciadamente por la mañana de este martes al inicio de transacciones y los precios del petróleo descendían, aliviando un poco los temores de inflación.

El índice S&P 500 crecía 0.6 por ciento y el promedio industrial Dow Jones ascendía por una cifra similar. Los mercados europeos también subían, igual que los asiáticos.

Los rendimientos de los bonos aumentaban un día después de que el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell declarara que el banco central estadounidense está dispuesto a aumentar más las tasas de interés si la inflación sigue subiendo.

Ayer, Wall Street cerró en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de industriales, perdió un 0.58 por ciento, en una sesión marcada por las declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que advirtió una vez más sobre el aumento desbocado de la inflación y prometió tomar medidas.

PETRÓLEO DE TEXAS SUBE A 112 DÓLARES

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este martes con una leve subida del 0.1 por ciento y se situaba en 112.23 dólares el barril.

A las 9:05 hora local de Nueva York, los contratos futuros del WTI para entrega en abril sumaban 0.11 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

El crudo de referencia estadounidense se moderaba hoy tras dispararse ayer un 7 por ciento por las posibilidades de que la Unión Europea (UE) vetara el petróleo ruso, que finalmente se han reducido.

El mercado sigue preocupado la evolución de la guerra en Ucrania, donde sigue aumentando la presión de las tropas rusas y no parece haber progreso hacia un alto el fuego.

Según la firma Rystad Energy, la reducida oferta de combustibles es el mayor problema del mercado, que ya se presentaba ajustado antes del conflicto al este de Europa.

“Creemos que los precios del crudo seguirán elevados y se moverán entre 100 y 130 dólares por barril hasta el tercer trimesre del año, probablemente con algunas subidas”, opinó el ejecutivo de esa firma, Jarand Rystad.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo subió al inicio de esta sesión un 3 por ciento, con lo que se aproxima de nuevo a los 120 dólares, un nivel en el que no cotiza desde el pasado 8 de marzo. A las 7:30 horas el Brent avanza el 3.11 por ciento, hasta los 119.22 dólares.

En la jornada de ayer, el crudo de referencia de Europa se disparó un 7.41 por ciento en el mercado de futuros de Londres, condicionado, según los expertos, por la guerra en Ucrania, sin indicios de una posible solución cercana, y después de que el fin de semana, los ataques del grupo Houthi de Yemen provocaran una caída temporal en la producción en una refinería de Saudi Aramco.

En el caso del crudo mexicano, el precio por barril se ubica en 107.24 dólares, según el portal digital de Petróleos Mexicanos (Pemex). Los niveles por encima de los 100 dólares de la mezcla mexicana de petróleo no eran vistos desde 2014, e incluso ya superó los precios máximos alcanzados desde 2013.