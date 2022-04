La Liga Mx y la MLS de EU se alistan para enfrentarse en nuevo duelo de All-Stars

Los Ángeles, 22 de abril (EFE).- Los mejores futbolistas de la MLS y de la Liga Mx se volverán a enfrentar esta temporada en el All-Star después de la primera edición de este formato que tuvo lugar en 2021.

El Allianz Field de St. Paul, que es el estadio en el que juega sus partidos el Minnesota United, acogerá el próximo 10 de agosto este encuentro que servirá de revancha al ‘All-Star’ del año pasado, en el que el combinado de la MLS derrotó en los penaltis al de la Liga Mx tras terminar el encuentro 1-1.

Este nuevo partido de All-Star es un ejemplo más de la colaboración entre la MLS y la Liga Mx.

