Taboada aún permite edificaciones irregulares, acusa víctima de Cártel Inmobiliario

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).- Santiago Taboada Cortina, actual Alcalde de Benito Juárez por el Partido Acción Nacional (PAN), señalado de formar parte del llamado Cártel inmobiliario, el caso de corrupción registrado en la demarcación que involucra a connotados panistas, sigue permitiendo la edificación de nuevas construcciones que ponen en riesgo la vida de las personas, afirmó Martín Hernández, vecino quien perdió a su madre y esposa durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, luego de que el edificio donde trabajaban se desplomara pese a estar prácticamente nuevo.

En entrevista con Álvaro Delgado en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el afectado, quien en septiembre de 2022 presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de los exalcades Jorge Romero Herrera y Christian Von Roerich por el delito de homicidio culposo, informó que actualmente se encuentra recabando firmas en la demarcación para revocar el mandato de Taboada por continuar las mismas malas prácticas de esta trama de corrupción.

“No ha sido una persona que se haya acercado con nosotros. Lo que sí estoy buscando en un comité vecinal es la revocación de mandato de este señor Taboada ya que sigue permitiendo la construcción de edificaciones. A mí lo que me preocupa es que es un sismo de igual o mayor magnitud pues se vengan abajo y pierdan la vida personas o familias completas y es algo que de verdad es preocupante. En estos momentos estoy con la recaudación de firmas para revocar el mandato de este señor”, expuso.

Martín Hernández detalló que con el apoyo de un comité vecinal ha podido impulsar la recaudación de firmas en varias colonias de la Alcaldía Benito Juárez. La medida, dijo, es apoyada por mucha gente, pero se ha topado con el hostigamiento por parte de personal de la demarcación gobernada por el PAN.

“Vamos a seguir en diferentes colonias de la Alcaldía porque sí hay mucha gente que quiere esta revocación de mandato, están inconformes, hay muchísimos temas: corrupción, el tema del agua, construcción, infinidad de quejas que tienen los vecinos. Hemos sido hostigados en la Alcaldía Benito Juárez en esta recaudación de firmas, hemos sido hostigados en el sentido de que inmediatamente nos mandan a personal de la Alcaldía para quitarnos”.

El denunciante indicó que el principal propósito de promover la revocación de mandato de Taboada Cortina es el evitar que continúe la corrupción del llamado Cártel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez e impedir que más familias sufran las consecuencias de adquirir un patrimonio que no garantiza ningún tipo de seguridad.

“Yo por lo principal que estoy en esto de la revocación es que no siga esto, que no siga habiendo corrupción del llamado Cartel Inmobiliario y la construcción de edificaciones que no está permitida en ciertas zonas”.

El 19 de septiembre de 2017, Martín Hernández, perdió a su madre, Matilde Téllez Cárdenas, de 63 años, y a su esposa Karla Kaori Santos Sánchez, de 30, quienes trabajan el edificio como empleada domesticas, luego de que el conjunto residencial San José, ubicado en Zapata 56, en la colonia Portales, de la Alcaldía Benito Juárez se desplomara tras el sismo.

Tras los hechos, Martín presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de Jorge Romero Herrera y Christian von Roerich por el delito de homicidio culposo. En la querella Martín acusó a ambos exfuncionarios de negligencia y corrupción.

“El edificio estaba ubicado en Zapata 56 casi esquina con Tlalpan en la Colonia Portales. Ellos están implicados porque en la carpeta de investigación que se abrió en ese entonces, en esa denuncia que yo levanté por homicidio contra quien resulte responsable, aparecen los nombres de estos personajes que fueron los que autorizaron la construcción de esa edificación. Esa edificación en el peritaje se confirmó que eran materiales de mala calidad, pero sobre todo el que se haya desplomado el área donde ellas estaban, mi madre y mi esposa, fue por el exceso de peso. ¿Qué quiere decir esto? Correspondían dos pisos de más y una estructura que correspondía a unos paneles solares, entonces eso fue lo que provocó que se viniera abajo la parte donde ellas estaban”.

La tarde del jueves, Christian Von Roehrich de la Isla, exalcalde de Benito Juárez acusado de posible asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades, fue detenido en Reynosa, Tamaulipas, luego de que intentó ingresar a los Estados Unidos.

Von Roehrich contaba con una orden de aprehensión desde el 8 de diciembre del año pasado y por esa razón las autoridades de Estados Unidos lo deportaron a México. La tarde del viernes, el exalcalde panista ingresó al Reclusorio Norte por delitos de corrupción vinculados al Cártel Inmobiliario en la demarcación.

Ante esta situación, Martín Hernández, celebró la detención de Christian Von Roehrich pero expresó su preocupación, pues a casi a un año de que presentara su denuncia en contra del exfuncionario, dijo, la Fiscalía capitalina no lo ha citado para ratificar la querella.

“Celebro que se haya logrado la detención de este personaje, Christian ‘N’, pero estoy preocupado porque al parecer la denuncia que yo levanté el año pasado por homicidio en contra de estos personajes de la Alcaldía Benito Juárez, cuando pasó el suceso del sismo en 2017 que perdió la vida mi madre y mi esposa en Zapata 56 pues no ha procedido. La Fiscalía, Ernestina Godoy, no me ha recibido para ratificar mi denuncia, estoy con esa incertidumbre de que se me haga justicia a mis hijos y a mi familia y sigo en la lucha de que se lleve a cabo esto”.

Martín Hernández dijo que con la detención de Von Roehrich espera que ahora la Fiscalía de Justicia Capitalina por fin lo volteé a ver y atienda su caso, el cual está a punto de cumplir seis años.

“Sigo en la lucha de que se haga justicia, no pierdo la esperanza, no pierdo la fe de que esto suceda. Espero que la Fiscalía ahora con la detención de Christian ‘N’ me volteé a ver, porque nosotros quedamos olvidados de la justicia”.

De acuerdo con una investigación en curso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el modus operandi del Cártel Inmobiliario implicaba que servidores públicos de la Benito Juárez establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios. Los acusados autorizaban manifestaciones de construcción o inclusive permitían que hubiera un piso de más en edificios, aunque fuera ilegal. Todo ello a cambio de departamentos.

El Gobierno capitalino, a través de la Seduvi y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), estima que la corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez representa una defraudación de más de 7 mil 142 millones de pesos.

Este esquema de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía abarca las administraciones panistas de Mario Alberto Palacios Acosta (2009-2012), Jorge Romero (2012-2015), Christian Damián Von Roehrich De La Isla (2015-2018) y el actual Alcalde Santiago Taboada.

