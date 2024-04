Diputadxs aprueban en lo general la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar

— Información en desarrollo

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).- A pesar de los cuestionamientos de la oposición, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este lunes en lo general la reforma que pretende la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual pretende complementar los recursos para garantizar el 100 por ciento de las pensiones a las y los trabajadores.

Con 252 votos a favor, 212 en contra y cuatro abstenciones, fue avaló el dictamen por el que se pretende la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de diversas leyes como la del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, entre otras, esto con la finalidad de establecer la extinción la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y Pesquero, la abrogación de su Ley Orgánica, y así dar paso a la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Fondo estará constituido en el Banco de México (Banxico), y será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La iniciativa de Morena establece que el dinero de las cuentas inactivas de las personas mayores de 70 años podrá transferirse a este nuevo fondo. Sin embargo, las y los legisladores, así como las autoridades, han asegurado que las Afores no se van a tocar, y que quienes deseen podrán disponer de sus ahorros en cualquier momento.

Además, los recursos de dicho fondo también provendrán del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; de la liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la venta de los terrenos de Fonatur; y del cobro de adeudos de entidades públicas con el IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otros.

Para ello, las y los diputados plantearon modificaciones a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la iniciativa, pues negó que se vayan a expropiar las Afores de las y los mexicanos.

Desde Palacio Nacional, el Presidente criticó el pasado 17 de abril a sus opositores por señalar que la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar es una cuestión electoral, algo que calificó como “mentira” y “absurdo”.

“El Fondo de Pensiones para el Bienestar es para los trabajadores, es para que el que se jubile reciba más. Entonces es lo más absurdo y, la verdad, mentiroso, pero de manera cínica, una mentira colectiva”, complementó.

De la misma forma, López Obrador negó que se vayan a expropiar las Afores, y acusó que se trata de una “campaña de mentiras”, ya que, según dijo, el dinero se lo quedaban ilegalmente.

“Eso es mentira. ¿Cuál expropiación de las Afores? Pero así todos. ¿Por qué mienten si no es una expropiación? […] Es que lo que no entregaban a los trabajadores, que no reclamaban los trabajadores, se quedaban las Afores con ese dinero. Entonces por Ley, ese dinero lo tienen que entregar al Seguro Social”, aseguró.