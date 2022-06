Denis Villenueve ficha a Léa Seydoux para dar vida a Lady Margot en Dune 2

MADRID, 22 de junio (EuropaPress).- Dune 2 suma un nuevo nombre a su reparto. La secuela dirigida por Denis Villenueve contará con la presencia de Léa Seydoux, la actriz francesa que ha aparecido recientemente en cintas como La crónica francesa o Sin tiempo para morir, la última entrega de James Bond.

Según informa Deadline, Seydoux interpretará en la secuela de Dune a Lady Margot, la esposa del conde y mentat Hasimir Fenring. En las novelas originales de Frank Herbert, su personaje, a pesar de ser secundario, goza de una gran importancia e influencia al formar parte de la Hermandad de las poderosas Bene Gesserit.

Además se trata, por su conexión con el Conde Ferning, antiguo gobernador de Arrakis, de una figura cercana a la del Emperador Shaddam IV, al que dará vida Cristopher Walken. Lady Margot también tiene vínculo con Feyd-Rautha Harkonnen, sobrino del Emperador y presunto heredero de la dinastía Harkonnen, que estará interpretado por Austin Butler.

EXCLU: That DUNE PART TWO cast keeps getting bigger and better as Lea Seydoux is now on board to play Lady Margot https://t.co/IBbRe37qNB

— Justin Kroll (@krolljvar) June 21, 2022