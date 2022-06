Stranger Things 4 Vol. 2, Resident Evil y más llegan a Netflix en julio

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- Netflix compartió la lista de títulos que aterrizarán a su plataforma durante el mes de julio, con contenido para hacer los días más divertidos en casa.

Entre las series que llegarán a la plataforma se encuentran la esperada segunda parte de la temporada 4 de Stranger Things, la temporada 3 de Control Z, películas como La Teoría del Todo, Mirreyes contra Godínez, entre muchas otras.

A continuación te compartimos la lista completa de estrenos que llegarán a Netflix a partir de los primeros días de julio:

SERIES

· Stranger Things 4: Volumen 3 (1/7/2022)

· Control Z: Temporada 3 (6/7/2022)

· Boo, Bitch (8/7/2022)

· La noche más larga (8/7/2022)

· Sintonía: Temporada 3 (13/7/2022)

· Woo, una abogada extraordinaria (13/7/2022)

· Resident Evil (14/7/2022)

· Deseos VIP (15/7/2022)

· Un lugar para soñar: Temporada 4 (20/7/2022)

· Alquimia de almas (23/7/2022)

· De chatarras a carrazos: Temporada 4 (27/7/2022)

· Rebelde: Temporada 2 (27/7/2022)

· Remodelaciones de ensueño: Temporada 3 (27/7/2022)

· Desparejado (29/7/2022)

PELÍCULAS

· La teoría del todo (1/7/2022)

· Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida (1/7/2022)

· Hola, adiós y todo lo que pasó (6/7/2022)

· Malnazidos (11/7/2022)

· Mirreyes contra Godínez (13/7/2022)

· Persuasión (15/7/2022)

· Demasiado grande para cuentos de hadas (18/7/2022)

· Live is Life (18/7/2022)

· El Hombre Gris (22/7/2022)

· Los ilusionistas: Nada es lo que parece (26/7/2022)

· Corazones malheridos (29/7/2022)

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

· La niña de la foto (6/7/2022)

· Cómo cambiar tu mente (12/7/2022)

· El asesino de mi hija (12/7/2022)

· D. B. Cooper: ¿Dónde estás? (13/7/2022)

D.B. Cooper: Where Are You?!, 2022: Netflix has unveiled the trailer for their new true crime documentary investigating the fifty-year quest to find the man who hijacked a passenger plane and escaped mid-flight with $200,000

Streaming on July 13th pic.twitter.com/TusvWC75MY

— Fear Catalogue (@FearCatalogue) June 21, 2022