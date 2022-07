México suma 14 quincenas al hilo con alimentos al alza, tanto básicos como procesados

Desde diciembre de 2021, los productos alimenticios son los que han tenido las mayores aportaciones a la inflación, al mismo tiempo que muestran una tendencia donde siete de cada 10 genéricos de más alta incidencia al INPC son de categoría alimenticia. En esta quincena, la inflación general se colocó un 0.04 por ciento por encima de las previsiones de los analistas, que esperaban un incremento de 0.39 por ciento quincenal.

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).– En los primeros quince días de julio los productos que estuvieron mayormente encarecidos fueron el huevo, la papa y otros tubérculos al igual que loncherías, fondas, torterías y taquerías, lo que provocó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subiera un 0.43 por ciento quincenal y la inflación anual se colocara en 8.16 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los detalles inflacionarios para la primera mitad del sétptimo mes del año mostrando que una vez más, y como se ha repetido en todos los reportes inflacionarios –quincenales y mensuales– de este 2022, la mayoría de los productos al alza son de categoría alimenticia. De la lista de 10 productos genéricos con mayor incidencia inflacionaria, 7 fueron de alimentos y bebidas, y en el desglose de éstos cuatro son génericos agrícolas y tres de los alimentos ya procesados.

El reporte inflacionario precisa que en esa misma línea, al revisar los componentes del INPC, las mayores contribuciones vinieron de los productos agropecuarios (0.141 puntos porcentuales, forma parte de la inflación No Subyacente) y de los alimentos, bebidas y tabaco (0.105 puntos porcentuales, forma parte de la inflación Subyacente).

A detalle, los otros siete productos con mayor aportación al INPC de julio (primera quincena) fueron la electricidad (0.020 por ciento), la cual lleva tres quincenas consecutivas al alza; los servicios turísticos en paquete –que no tenían aparición en el listado desde abril de este año–, restaurantes y similares y el transporte aéreo tuvieron la misma aportación inflacionaria con 0.015 puntos porcentuales cada uno, sin embargo, sus variaciones quincenales fueron de 4.44, 0.51 y 6.03 por ciento, respectivamente.

En el caso de los restaurantes y similares acumularon cinco quincenas consecutivas al alza y dentro de los genéricos con mayor aportación a la inflación; mientras que el comportamiento del transporte aéreo ha sido de aparición en las primeras mitades de mayo y junio, pero no en la inflación mensual.

Por último, los refescos envasados, la cebolla y la naranja tuvieron una incidencia a la inflación de 0.014 puntos porcentuales cada uno, pero sus variaciones quincenales fueron las siguientes: 0.66, 5.93 y 6.04 por ciento, respectivamente.

De hecho, sus comportamientos en los últimos meses han sido similares para los refrescos y las naranjas, ya que los primeros han aparecido en la aportación inflacionara de las últimas 3 quincenas, mientras que la naranja lo ha hecho en las últimas cinco. Por su parte, la cebolla no había aparecido en los 10 genéricos más caros desde marzo de este año.

En contra parte, los 10 genéricos que tuvieron menor incidencia en la inflación fueron:

-Pollo (-0.026 puntos porcentuales)

-Aguacate (-0.016 puntos porcentuales)

-Uva (-0.006 puntos porcentuales)

-Vestidos, faldas y pantalones para niñas (-0.003 puntos porcentuales)

-Chile poblano (-0.003 puntos porcentuales)

-Salas (-0.003 puntos porcentuales)

-Calabacita (-0.002 puntos porcentuales)

-Zapatos tenis (-0.002 puntos porcentuales)

-Juguetes y juegos de mesa (-0.002 puntos porcentuales)

-Pantalones para mujer (-0.002 puntos porcentuales)

Ya en la publicación de la inflación mensual de junio, el expresidente del Inegi, Julio Santaella, expuso que los alimentos de origen animal han tenido un incremento importante en su precio, y tan sólo en el sexto mes de 2022 subieron en promedio 1.56 por ciento frente al mayoy 15.51 por ciento a tasa anual. En ese sentido, las proteínas animales con mayores alzas anuales de precio son el huevo (24 por ciento), pollo (17.5 por ciento), carne de res (15.4 por ciento, que apareció en la decena de artículos de mayor precio de diciembre a febrero) y el pescado (14.3 por ciento). De estos productos, el huevo es el alimento de origen animal que ha subido más de precio a tasa anual.

De acuerdo con el extitular del Instituto, en junio 2022 se obtuvieron 336 distintas cotizaciones de huevo en el país, incluyendo 157 que cotizaron el precio por kilogramo, 143 por paquete y 36 por docena de blanquillos. Como resultado de este análisis se encontró que el precio promedio del huevo a granel en México durante el mes fue 41.12 pesos por kilogramo, mientras que en diciembre de 2021 se ubicaba en con 35.50 pesos.

Por otro lado, al desglosar el INPC por finalidades del consumo, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 14.35 por ciento en la primera quincena de julio 2022 a tasa anual; le siguen restaurantes y hoteles (10.15 por ciento) y bebidas alcohólicas y tabaco (7.97 por ciento).

Según el informe del Instituto actualmente presidido por Graciela Márquez Colín, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo aumentó a tasa quincenal de 0.45 por ciento y anual de 8.68 por ciento. En el mismo periodo de 2021, las variaciones correspondientes fueron de 0.43 y 6.77 por ciento, en ese orden.

El Inegi también reportó que los estados donde hubo variación de precios arriba del promedio fueron Michoacán, con una variación quincenal de 0.69 por ciento; Guanajuato y Chiapas, con 0.67 y 0.66 por ciento, respectivamente; Sinaloa, con 0.64 por ciento y Coahuila con 0.59 por ciento. Asimismo, las entidades del país con variación de precios por debajo del promedio fueron Veracruz, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Querétaro.

INFLACIÓN QUINCENAL MÁS ALTA DE LO ESPERADO

Según el reporte más reciente del Inegi, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un incremento de 0.43 por ciento en la primera quincena de julio de 2022 respecto a la quincena anterior, con lo que la inflación general anual se ubicó en 8.16 por ciento, mientras que en el mismo periodo de 2021 la inflación quincenal fue de 0.37 por ciento y de 5.75 por ciento anual.

El aumento quincenal de julio tuvo una tasa superior a la esperada por analistas, que se situaba en 0.39 por ciento. De acuerdo con Santaella, además este porcentaje inflacionario no era visto desde fines del siglo pasado para dicha quincena.

Por componentes, el índice de precios Subyacente avanzó 0.34 por ciento a tasa quincenal y 7.56 por ciento anual; por su parte, el índice de precios No Subyacente subió 0.68 por ciento quincenal y 9.96 por ciento a tasa anual.

En la primera quincena de julio 2022, el #INPC aumentó 0.43% q/q, una tasa superior a la esperada por analistas (0.39%) y no vista desde fines del siglo pasado para dicha quincena. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 8.16% por ciento.

Al interior del índice subyacente –que tuvo un avance igual al esperado por los analistas–, los precios de las Mercancías incrementaron 0.38 por ciento y los de Servicios, 0.30 por ciento. Dentro de éstos indicadores, los Alimentos y Bebidas y Tabaco tuvieron una incidencia quincenal de 0.105 puntos porcentuales, seguido de Otros servicios (donde se incluyen loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros) con 0.085 puntos. En su aportación a la inflación anual, tuvieron 2.509 puntos porcentuales y 1.135 puntos porcentuales, respectivamente. En la incidencia anual, las Mercancías no Alimentarias también tuvieron una importante participación, con 1.471 por ciento.

Dentro del índice No Subyacente, a tasa quincenal, los precios de los productos Agropecuarios crecieron 1.22 por ciento y los de Energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno lo hicieron en un 0.23 por ciento. La incidencia quincenal inflacionaria más importante la tuvieron las Frutas y Verduras, con 0.095 puntos porcentuales, seguido de los Pecuarios, con 0.046 puntos porcentuales, y los Energéticos (0.027 puntos porcentuales). Por el contrario, en su incidencia anual, los Pecuarios fueron los de mayor relevancia, con 0.986 por ciento de la inflación total.

