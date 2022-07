Alimentos impulsan la inflación más alta en dos décadas; canasta sube a 8.55% anual

Entre los productos más caros del sexto mes de este 2022 están la naranja, el pollo, los refrescos y el pan dulce. Pese a no aparecer en el listado de esta edición, el huevo es la proteína animal que más se ha encarecido en lo que va del año.

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– Por segunda quincena consecutiva, la papa y otros tubérculos, al igual que el pollo y las loncherías, encabezaron la lista de los 10 productos más caros en el mes de junio, en el que además se registró la inflación más alta en 21 años, con un 7.99 por ciento anual.

Asimismo, de la decena de artículos encarecidos en el sexto mes del año más de la mitad fueron alimenticios.

De acuerdo con el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la mañana de este jueves, en total fueron siete los artículos de la categoría alimenticia, una tendencia que se ha mantenido relativamente constante en lo que va de este 2022.

Para el resto de los meses anteriores el comportamiento ha sido el siguiente: en mayo fueron ocho artículos alimenticios, en abril siete, marzo fue el único mes con sólo cinco productos alimenticios con más inflación; en febrero se registraron seis de 10 productos, enero tuvo ocho de 10 y diciembre de 2021 ya mostraba la misma tendencia con seis productos de alimentos al alza.

“Con los resultados de junio 2022, la inflación general del #INPC siguió escalando para llegar a 7.99 por ciento a/a, tasa no vista en dos décadas; estuvo impulsada por una inflación subyacente que ascendió a 7.49 por ciento y una inflación no subyacente estable pero elevada en 9.47 por ciento”, expuso el extitular del Instituto, Julio Santaella.

Con los resultados de junio 2022, la inflación general del #INPC siguió escalando para llegar a 7.99% a/a, tasa no vista en dos décadas; estuvo impulsada por una inflación subyacente que ascendió a 7.49% y una inflación no subyacente estable pero elevada en 9.47%.

5/8 pic.twitter.com/FASToEbxlq — Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) July 7, 2022

En el sexto mes de este 2022 la papa y otros tubérculos tuvieron una incidencia inflacionaria de 0.100 puntos porcentuales, y pese a que este producto también apareció en el registro del mes previo inmediato, su variación mensual fue de 28.62 por ciento.

En el caso del pollo, su aportación a la INPC fue de 0.062 por ciento y en el caso de las loncherías, fondas, torterías y taquerías su incidencia fue de 0.047 por ciento. Mientras que en el caso de la papa es el segundo mes consecutivo que aparece en el “top” de productos con incremento de precios, en el caso del los otros dos productos acumularon desde diciembre (y exceptuando el mes de marzo) apareciendo en la lista.

En cuarto lugar de la lista se colocó la naranja, por segundo mes al hilo, con una incidencia inflacionaria de 0.043 puntos y una variación mensual de 24.85 (la segunda más alta de toda la lista).

Le siguieron la electricidad, los refrescos envasados y la vivienda propia con aportaciones al INPC de 0.037, 0.036 y 0.033 por ciento, respectivamente. En las tarifas eléctricas no se registraba un aumento desde el pasado mes de marzo, sin embargo, los precios de la vivienda se han reportado al alza desde diciembre, con excepción de enero y marzo.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Una vez más, la gasolina de bajo octanaje apareció dentro de los 10 productos más caros del mes. Este es el único producto genérico que ha aparecido por siete meses consecutivos al alza, siendo marzo su periodo de mayor incidencia inflacionaria con 0.100 puntos porcentuales. Esta vez la gasolina se mantuvo en un nivel similar al de mayo, pues pasó de una varición mensual de 0.58 a 0.57 por ciento y mantuvo su aportación al INPC en 0.029 puntos.

Finalmente, los restaurantes y similares y el pan dulce se colocaron como los últimos productos más caros con incidencia mensual de 0.029 y 0.021 por ciento, respectivamente.

Por el contrario, los productos que tuvieron precios a la baja en junio fueron el gas LP, limón, chile cerrano, la cebolla, uva, el jitomate, los televisores y computadoras, el chile poblano y otros chiles frescos.

Santaella agregó que si bien los precios al consumidor de las frutas y verduras subieron en promedio 2.01 (tasa mensual) por ciento en junio 2022, algunas subieron mucho más, como:

-Papas y tubérculos (28.62 por ciento)

-Naranja (24.85 por ciento)

-Chayote (11.08 por ciento)

-Lechuga y col (5.66 por ciento)

-Piña (5.01 por ciento)

-Plátano (4.63 por ciento)

-Nopal (4.14 por ciento)

Además, recordó que los alimentos de origen animal han tenido un incremento importante en su precio, y tan sólo en junio de 2022 subieron en promedio 1.56 por ciento frente al mes previo y 15.51 por ciento a tasa anual. En ese sentido, las proteínas animales con mayores alzas anuales de precio son el huevo (24 por ciento, pese a no incluirse este mes en la lista de genéricos encarecidos), pollo (17.5 por ciento), carne de res (15.4 por ciento, que apareció en la decena de artículos de mayor precio de diciembre a febrero) y el pescado (14.3 por ciento). De estos productos, el huevo es el alimento de origen animal que ha subido más de precio a tasa anual.

De acuerdo con el expresidente del Instituto, en junio 2022 se obtuvieron 336 distintas cotizaciones de huevo en el país, incluyendo 157 que cotizaron el precio por kilogramo, 143 por paquete y 36 por docena de blanquillos. Como resultado de este análisis se encontró que el precio promedio del huevo a granel en México durante el mes fue 41.12 pesos por kilogramo, mientras que en diciembre de 2021 se ubicaba en con 35.50 pesos.

El Inegi reportó además que los estados donde hubo variación de precios arriba del promedio fueron la Ciudad de México, con una variación mensual de 1.04 por ciento; Jalisco y Zacatecas, ambos con 1.02 por ciento; Oaxaca y San Luis Potosí, con 1.01 y 0.98 por ciento, respectivamente. Asimismo, las entidades del país con variación de precios por debajo del promedio fueron Tamaulipas, Yucatán, Baja California Sur, Tlaxcala y Aguascalientes.

Según el informe del instituto presidido por Graciela Márquez Colín, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo aumentó a tasa mensual 0.97 por ciento y anual de 8.55 por ciento. En el mismo periodo de 2021, las variaciones correspondientes fueron de 0.66 y 7.02 por ciento, en ese orden.

INFLACIÓN MÁS ALTA EN 21 AÑOS

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 0.84 por ciento en junio de 2022 respecto al mes inmediato anterior, con lo que la inflación anual general se ubicó en 7.99 por ciento, su mayor nivel desde enero de 2001, cuando el indicador se ubicó en 8.11 por ciento. El reporte de la inflación mostró que el mismo mes de 2021, la inflación mensual fue de 0.53 por ciento y la anual de 5.88 por ciento. El extitular del Inegi, Julio Santaella, comentó que el incremento mensual de la inflación es el mayor registrado para un junio desde 1998.

Por componentes, el índice de precios subyacente presentó un aumento mensual de 0.77 por ciento y de 7.49 por ciento a tasa anual. Julio Santaella precisó en su cuenta de Twitter que el incremento en el componente subyacente es el mayor para un sexto mes del año desde 1999. En su interior, fueron los precios de las Mercancías los de mayor crecimiento con un 1.00 por ciento de variación mensual y de 9.91 por ciento anual, por su parte, los Servicios se colocaron en una tasa mensual de 0.50 por ciento y anual de 4.76 por ciento.

Dentro del índice Subyacente, los Alimentos, Bebidas y Tabaco fueron los productos que mayor variación e incidencia tuvieron en la inflación con tasa mensual y anual de 1.28 y 11.84 por ciento, respectivamente, lo que representó aportaciones inflacionarias de 0.276 y 2.481 puntos porcentuales, cada una. En la variación anual fueron Otros servicios (que incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros) los segundos mayores (con 0.73 por ciento), pero en la variación anual fueron las Mercancías no alimenticias las que reportaron la segunda mayor alza (7.78 por ciento).

Por su parte, el índice de precios no subyacente incrementó 1.07 por ciento a tasa mensual y a tasa anual aumentó 9.47 por ciento. En el sexto mes de 2021, fue de 0.42 y 10.00 por ciento, respectivamente. Dentro de la inflación No Subyacente se encontró que los Agropecuarios presentaron una variación mensual de 1.76 por ciento y anual de 15.02 por ciento, mientras que los Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno tuvieron tasas de 0.49 y 5.22 por ciento, respectivamente.

En el índice No Subyacente, tanto las Frutas y verduras como los Pecuarios tuvieron variaciones mensuales mayores a 1 por ciento (2.01 y 1.56 por ciento, respectivamente) y sus variaciones anuales se situaron por arriba del 14 por ciento (14.39 y 15.51 por ciento, para cada uno). En cada caso, sus aportaciones a la inflación anual general fueron de 0.688 puntos porcentuales (Frutas) y 0.936 puntos porcentuales (Pecuarios).

Valeria González Cervantes https://www.sinembargo.mx/author/vgonzalez Es feminista y Comunicóloga por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una gran afición por la lectura de ficción. Comenzó su carrera en La Hora Nacional.