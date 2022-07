Cabeza de Vaca sí está involucrado en complot para robarse Reynosa, acusa el Alcalde

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, aseguró que altos funcionarios del Gobierno de Tamaulipas y del Partido Acción Nacional (PAN) sí están involucrados en el complot para comprar la Alcaldía y que mienten al decir que no presionaron a jueces para resolver fuera de la ley.

“Mienten los del gobierno del estado al decir que no estaban involucrados en el complot de comprar la alcaldía de Reynosa. Mienten en decir que no presionaron a jueces para resolver fuera de la ley”, señaló el Alcalde a través de un video publicado en sus redes.

Mienten los del gobierno del estado al decir que no estaban involucrados en el complot de comprar la alcaldía de Reynosa. Mienten en decir que no presionaron a jueces para resolver fuera de la ley. Mienten cuando dicen que no fabrican expedientes. pic.twitter.com/VVQOSwDXeD

— Carlos Víctor Peña Ortiz (@carlospenaortiz) July 22, 2022