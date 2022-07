Ucrania y Rusia firman acuerdos con la ONU para desbloquear exportación de cereales

Por Ayse Wieting y Suzan Fraser

ESTAMBUL, 22 de julio (AP).— Rusia y Ucrania firmaron el viernes acuerdos por separado con Turquía y las Naciones Unidas, allanando el camino para la exportación de millones de toneladas de cereales ucranianos —así como algo de fertilizantes y cereales rusos— a través del Mar Negro, con lo que se pone fin a un estancamiento que ha amenazado la seguridad alimentaria en todo el mundo.

El plan de la ONU le permitirá a Ucrania —uno de los principales graneros del mundo— exportar 22 millones de toneladas de cereales y otros productos agrícolas que han quedado varados en puertos del Mar Negro debido a la invasión rusa.

El secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que era un “faro de esperanza” para millones de personas hambrientas que enfrentan enormes aumentos en el precio de los alimentos.

El Ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y el Ministro de Infraestructura de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, firmaron acuerdos separados e idénticos con Guterres y el Ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, en una ceremonia celebrada en Estambul a la que asistió el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan en calidad de testigo. Rusia y Ucrania no firmarían ningún acuerdo directamente entre ellos.

Guterres dijo que el acuerdo es un pacto sin precedentes entre dos partes inmersas en un sangriento conflicto. Erdogan dijo esperar que sea “un nuevo punto de inflexión que reavive las esperanzas de paz”.

Sin embargo, en Kiev, el Ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, hizo un comentario más sombrío.

“No voy a destapar una botella de champaña por este acuerdo”, dijo Kuleba a The Associated Press. “Cruzaré los dedos para que esto funcione, que los barcos lleven el grano a los mercados mundiales y los precios bajen y la gente tenga alimentos para comer. Pero soy muy cauto porque no confío en Rusia”.