VIDEOS: Intenso incendio en la isla de Rodas provoca evacuación de 2 mil personas

Tres buques guardacostas, un bote salvavidas del ejército, una embarcación neumática de las fuerzas especiales y 30 veleros privados fueron empleados para asistir la evacuación.

Por Demetris Nellas

Atenas, 22 de julio (AP).— Un gran incendio que arde en la isla griega de Rodas desde hace cinco días ha obligado a las autoridades a ordenar la evacuación de cuatro localidades, incluidos dos destinos turísticos.

Unas dos mil personas, entre ellas turistas, fueron evacuadas por mar, informó el sábado por la noche el portavoz del Servicio de Bomberos, Yannis Artopios. Dijo que los hoteles y casas de alquiler evacuados “representan menos del 10 por ciento de los alojamientos turísticos de la isla”, y añadió que todos los visitantes habían sido evacuados sin incidentes.

La compañía privada de transporte de pasajeros Blue Star ha ofrecido uno de sus barcos para alojar a algunos de los evacuados, dijo Artopios.

🇬🇷🔥Cientos de turistas evacuados en la isla griega de Rodas, mientras los bomberos luchan contra varios focos de incendio que siguen fuera de control. #Φωτιά #Ρόδος pic.twitter.com/iA8TKKOGhN — 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆𝒍𝒂35 (@Centinela_35) July 22, 2023

“Se ha procurado alojar a todos los que necesitaban ser alejados de las zonas afectadas”, señaló.

En días anteriores, las llamas estaban confinadas al centro montañoso de la isla, pero con ayuda del viento, las altísimas temperaturas y el clima seco, se extendieron el sábado hacia la costa oriental. Tres hoteles, cuyos huéspedes ya habían sido evacuados, fueron alcanzados por las llamas, de acuerdo con medios de comunicación locales.

Horas antes, Artopios dijo que los habitantes de cuatro localidades recibieron mensajes de texto pidiéndoles que evacuaran. En dos localidades, los residentes recibieron instrucciones de desplazarse hacia el noreste y, en otras dos, hacia el suroeste. En esas dos primeras localidades, la intensidad de las llamas había disminuido, dijo más tarde.

Más de 200 bomberos con 40 vehículos hidrantes operaban en tierra, asistidos por tres aviones y cinco helicópteros, dijo Artopios. La fuerza incluye a 31 bomberos enviados por Eslovaquia.

🔥 Hors de contrôle, l'#incendie sur l'île de #Rhodes en #Grèce 🇬🇷 provoque l'#évacuation de milliers de personnes. 📍 L'incendie a traversé l'île. 🚒 210 #pompiers mobilisés, dont des renforts #européens. 🛩 3 avions bombardiers d'eau. 🚁 3 hélicoptères bombardiers d'eau.… pic.twitter.com/y4tfmsWUM4 — Association Prévention et Signalement de FDF (@SignalementFdf) July 22, 2023

El frente principal del incendio es un triángulo con dos vértices cerca del mar y uno en las montañas. Según indican los mapas, cada lado del triángulo mide más de 10 kilómetros.

El incendio en Rodas es solo uno, el más peligroso, de varios que están activos en Grecia, dijo Artopios.

Las llamas al noroeste de Atenas y cerca de Esparta empezaban a ceder, dijo, pero añadió que las temperaturas pronosticadas para el domingo de 45° grados centígrados y la humedad inferior al 15 por ciento significan que el peligro no ha pasado y que existe la posibilidad de que haya más incendios.

El Servicio de Bomberos ha designado el este del territorio continental, junto con las islas de Evia y Rodas, así como grandes tramos del suroeste, de Categoría 5, la más alta para el riesgo de estallido de incendios el domingo. Otras partes del país están en la Categoría 4, de riesgo muy alto.

La ola de calor cederá parcialmente el lunes, pero volverá el martes y se podría prolongarse hacia el viernes, según los meteorólogos.

Bomberos de ocho países de la Unión Europea están trabajando en el país o en camino, dijo Artopios. Israel, Jordania y Turquía han enviado refuerzos, principalmente equipos aéreos.