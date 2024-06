López Obrador destaca que el PRD “jugó un papel importante”; surgió del pueblo, dice

El Presidente de México reconoció que el Sol Azteca surgió del fraude electoral de 1988, y que en su momento, se luchó por causas justas desde ese partido.

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador habló este lunes de la pérdida del registro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que alguna vez perteneció, y recordó que jugó un papel importante en la política nacional.

Desde Palacio Nacional, reconoció que el PRD surgió del fraude electoral de 1988, en el que terminó victorioso Carlos Salinas de Gortari sobre Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y que le costó la vida a muchas personas.

“Está en una fase difícil, su dirigente [Jesús Zambrano] acaba de decir que ya se termina el ciclo del PRD. Ese partido jugó un papel importante en su momento, porque ese partido evitó esa pretensión bipartidista, y era un partido que surgió del pueblo, de un fraude electoral, de mucha gente que dio su vida y luchó por causas justas”, declaró López Obrador.

“Los partidos son instrumentos de lucha al servicio de pueblo. No son fines, son medios. El partido no es un fin, es un instrumento que va a permitir llevar a cabo una transformación, una causa superior. Aprovecho para recordar eso. Tan no les funcionó su idea de crear el bipartidismo, y seguir engañando de que eran distintos, cuando eran lo mismo”, agregó.

El mandatario mexicano explicó que la intención de generar un sistema bipartidista fracasó, ya que se descubrió que eran lo mismo, y acusó que su interés no es la democracia.

“No es que fracasaron los partidos, fracasó ese modelo. Se puso al descubierto que eran lo mismo. Yo decía en su momento que las diferencias entre un partido y otro eran las que podían existir entre la Coca Cola y Pepsi Cola”, comentó.

“Lo que se tiene que seguir promoviendo es que haya democracia plena, y que se termine la simulación. Ahí estriba el debate. Ellos no quieren la democracia, aunque digan lo contrario”, finalizó AMLO.

EL PRD LLORA SU ADIÓS

El PRD ha iniciado su proceso de liquidación luego de no haber alcanzado la votación mínima para preservar su registro a nivel federal. Se trata del adiós del partido histórico de la izquierda mexicana, que heredó el registro del Partido Comunista Mexicano y que abanderó en dos ocasiones a Andrés Manuel López Obrador, con quien alcanzó sus mejores votaciones.

Así reacciona AMLO ante la pérdida de registro del PRD "Jugó un papel importante en su momento", @lopezobrador_. pic.twitter.com/JSgupcttTM — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 17, 2024

Desde el pasado sábado 15 de junio, los trabajadores del Sol Azteca han sido citados para informarles del fin de su relación laboral. En los últimos días, todo son caras largas en las oficinas del partido que alguna vez acarició la Presidencia y fue la segunda fuerza política del país, la más importante de la izquierda. El personal ha dejado poco a poco las instalaciones con sus pertenencias personales como tazas, macetas y papeles. En la retirada, algunos incluso señalan a un responsable: Jesus Zambrano Grijalva.

La alianza con el PRI y el PAN en el último proceso electoral fue resultado de una serie de acuerdos que se gestaron al menos desde 2012, bajo el liderazgo de Jesús Zambrano, su actual dirigente, cuando el PRD firmó el Pacto por México para respaldar las reformas estructurales del Presidente priista Enrique Peña Nieto.

La alianza significó la decadencia del PRD, fundado el 5 de mayo de 1989 precisamente por expriistas inconformes con el régimen y el autoritarismo de ese partido, el único que hasta entonces había gobernado México. Incluso un año antes, en 1988, el PRI fue señalado por robarle al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano la elección presidencial.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó el 10 de junio que el PRD entró oficialmente en el periodo de prevención, la primera de las dos etapas que componen la liquidación. En caso de declararse la pérdida de registro, al concluir las impugnaciones, se iniciará la fase de liquidación.

–Con información de Montserrat Antúnez