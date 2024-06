Claudia presenta resultados de encuestas para elegir a juzgadores. Hay abrumador “SÍ”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este lunes a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras que participen en el debate sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México, presentó este lunes los resultados de las tres encuestas que se realizaron el fin de semana a nivel nacional para saber si la gente está de acuerdo con la reforma al Poder Judicial que se enviará al Congreso de la Unión en septiembre, la cual propone que juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros sean electos a través del voto directo del pueblo.

La iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el principal planteamiento sobre la forma en que se pueden designar los puestos en el Poder Judicial de la Federación (PJF) recibieron un fuerte apoyo por parte de la mayoría de las personas encuestadas en los tres ejercicios. Dos de ellos estuvieron a cargo de las empresas Enkoll y De las Heras Demotecnia, ya que fueron unas de las casas encuestadoras que más se acercaron a los resultados de la elección presidencial; mientras que el tercer sondeo quedó en manos de la Comisión de Encuestas de Morena.

Cuando De las Heras Demotecnia preguntó a la gente cómo cree que deben elegirse las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 68 por ciento respondió que por elección del pueblo de México; 25 por ciento, que por elección de la Cámara de Senadores; y siete por ciento no contestó o no supo. Al hacer el mismo cuestionamiento, Enkoll encontró que 75 por ciento se decantó por la primera opción; 21 por ciento, por la segunda; y cuatro por ciento no dio una respuesta o no tuvo idea. Los resultados de la Comisión de Encuestas de Morena fueron de 75 por ciento, 18 por ciento y siete por ciento, respectivamente.

A la pregunta “¿Y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial?”, 68 por ciento dijo a De las Heras que “por elección del pueblo de México”; 24 por ciento, que por decisión del mismo PJF; y ocho por ciento no supo o no contestó. Enkoll reportó que 73 por ciento mencionó la primera respuesta; 23 por ciento, la segunda; y cuatro por ciento, la tercera. La Comisión de Encuestas del partido guinda arrojó 75 por ciento, 19 por ciento y seis por ciento, en ese orden.