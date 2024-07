La mayor organización latina en EU abre la cartera (dinero y votos) a Kamala Harris

Por Jesús García

Los Ángeles (La Opinión).– La organización Voto Latino anuncia su respaldo a la Vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial del Partido Demócrata y destinará 44 millones de dólares “para la campaña de registro y participación electoral más grande” en Estados Unidos.

Voto Latino, the leading civic engagement organization focused on educating and empowering a new generation of Latino voters, officially endorses Vice President Kamala Harris in her campaign to be the next President of the United States. pic.twitter.com/pMIR82a6GN

Este grupo ha liderado campañas de alta influencia electoral, con un enfoque –aunque no limitado– hacia jóvenes votantes, lo que permitió detener la llamada “ola roja” en la elección del 2022.

El domingo, el Presidente Joe Biden anunció su renuncia como candidato presidencial del Partido Demócrata y expresó su respaldo a la vicepresidenta Harris.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

Hasta ahora ningún demócrata ha expresado su rechazo a esta decisión del presidente Biden para cancelar su reelección ni ha criticado el apoyo a la vicepresidenta Harris, incluso Gavin Newsom, el gobernador de California –quien sonaba como un posible contendiente presidencial– expresó su apoyo a Harris.

La activista electoral agregó que la vicepresidenta Harris ha apoyado a Voto Latino desde su fundación, hace 20 años.

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.

I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 21, 2024