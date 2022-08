La fuerte sequía en China saca a flote pequeñas estatuas de hace 600 años

Por Stéphane Lagarde

Francia, 22 de agosto (RFI).- El descubrimiento fue filmado desde todos los ángulos por la televisión de Chongqing: en las cavidades cortadas en la roca, apareció un trío de pequeñas estatuas, entre ellas una de un monje sentado sobre una flor de loto.

Según la Nueva Agencia China, la obra podría tener 600 años de antigüedad y remontarse a las dinastías Ming y Qing.

UNA SEQUÍA EXCEPCIONAL

Pero es toda la cuenca del “río largo”, como dicen los chinos, la que se ve afectada por esta sequía excepcional: el curso del río Yangtsé ha caído a su nivel más bajo en 150 años, según algunos especialistas, en el sur, pero también en el centro del país. Con otras imágenes, igual de reveladoras, que han impactado a la opinión aquí, incluyendo estas personas en Wuhan cruzando el Yangtzé a pie, caminando sobre lo que normalmente sería el lecho del río.

People walking on what would ordinarily be the bed of the Yangtze River at Wuhan. pic.twitter.com/AUQMAh3Xvx

BUDA SALVADO DE LAS AGUAS

En Chongqing, algunos residentes suplicaron que volviera la lluvia después de que los incendios forestales arrasaran las montañas en las últimas horas. Las impresionantes imágenes nocturnas publicadas en la red Weibo muestran un cielo rojo que parece cubrir el horizonte.

Los budistas también rezan, aunque no es la primera vez que aparecen obras de arte religiosas. En 2017, un aldeano de la provincia oriental de Jiangxi descubrió una cabeza de Buda sentada contra un acantilado. Esta revelación también se produjo tras un repentino descenso del nivel del agua, pero esta vez estuvo relacionado con la reparación de una compuerta de la represa.

The Chongqing mountain fires are trending on Weibo, People's Daily sent out this video two hours ago, a lot of people in comments repeating the same sentiment: please let it rain, please let it rain 🙏 pic.twitter.com/7yQgg2jyd5

