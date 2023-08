Un comando secuestra a la titular del MP de Coyuca de Catalán; ya se investiga: AMLO

Durante la tarde de ayer, diez camionetas con hombres armados se estacionaron a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía regional, desarmaron elementos de la Policía Ministerial y se llevaron a la funcionaria.

Por Israel Flores y Juan Luis Altamirano

Altamirano, Guerrero/Ciudad de México, 22 de agosto (ElSur).- La titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Jaquelín González Salgado, fue privada de la libertad por hombres armados en las instalaciones de la Fiscalía regional la tarde de ayer, hasta el momento se desconoce su paradero.

De acuerdo con el reporte, González Salgado fue instalada como titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán hace aproximadamente 15 días; antes era titular en el Ministerio Público de Iguala.

Aproximadamente a la 13:00 horas, diez camionetas con hombres armados se estacionaron afuera de las instalaciones de la Fiscalía, desarmaron a los elementos de la Policía Ministerial y se llevaron a la funcionaria.

La única institución que llegó al lugar de los hechos fue el Ejército para resguardar las instalaciones con una patrulla.

Sin embargo, durante el resto de la jornada en el Ministerio Público, que terminó a las tres de la tarde, las actividades se mantuvieron en la normalidad, ya que las oficinas estuvieron abiertas y atendiendo a gente.

YA SE INVESTIGA SECUESTRO DE TITULAR DEL MP EN COYUCA DE CATALÁN: AMLO

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se analiza e investiga la privación de la libertad de la titular de la Agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Jaquelín González Salgado.

Antes de finalizar la conferencia de prensa matutina de este martes, a López Obrador le preguntaron sobre el hecho delictivo contra González Salgado, que llevaba 15 días en el cargo.

“Sobre el secuestro de Jaquelín Salgado, en Guerrero, que fue ayer a la 13:00 horas”, le mencionaron, a lo que el mandatario indicó:

“Lo estamos analizando, es más se está ya haciendo un trabajo de investigación sobre eso, pero no ocultamos nada absolutamente y lo que nos importa es actuar y que no se cometan estas violaciones, estos secuestros, los crímenes”.