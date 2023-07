VIDEO FUERTE: “¡Papá, papá!”. Así fue el intento de secuestro de una joven en Morelos

El hecho fue captado a través de una cámara de seguridad al frente de un domicilio en Cuernavaca; usuarios viralizan la fotografía del supuesto vehículo donde huyeron los secuestradores.

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- Un video viralizado en redes sociales muestra el intento de secuestro a una mujer en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con la información extraída del video, el cual fue grabado desde una cámara de seguridad, los hechos ocurrieron a las 14:34 horas de ayer. Asimismo, medios locales señalan que sucedió en la colonia ejido de Acapantzingo.

En el material se observa a una mujer parada junto a unos árboles, mientras que en la calle se acerca un automóvil rojo; sin embargo, éste no sigue su camino, sino que frena enfrente de la joven.

Intento de secuestro hace unos minutos frente al campo de fútbol americano, Ejidos de Acapantzingo en Cuernavaca, Morelos. pic.twitter.com/Ffv5QVQcmD — Lic. Alfredo Arizmendi Garcia (@arizmendi_ga) July 26, 2023

De dicho vehículo desciende una persona y forcejea con la mujer para intentar llevársela, mientras que ella comienza a gritar por ayuda.

“¡Papá, Papá!”, gritó la joven.

Mientras continúa el intento de secuestro, varios perros comienzan a ladrar y al fondo se escucha la voz de un hombre que dice “ya los vi, ya los vi”.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

La joven finalmente logra separarse de la persona que intentó secuestrarla y corre hacia una reja. En tanto, el vehículo huye del lugar.

Finalmente, se ve a un hombre acercarse a la reja y se queda hablando con la mujer, a la par que el perro que estaba en dicho domicilio sigue ladrando.

Posterior a lo sucedido, varios usuarios difundieron una fotografía del automóvil que aparece en el video. Algunas versiones aseguran que fue tomada momentos antes del intento del secuestro, mientras que otras afirman que en realidad se trata del vehículo abandonado luego de lo ocurrido.