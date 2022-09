VIDEO: Netflix presenta avance de Bardo, nueva película de González Iñárritu

La cinta más reciente del director de Amores Perros, y que marca su regreso fílmico en México, se estrenará en cines de nuestro país el próximo 27 de octubre y llegará a Netflix el 16 de diciembre.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- La nueva película del director mexicano Alejandro González Iñárritu, Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades, presentó su primer tráiler.

El avance, que fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Venecia, y que próximamente tendrá un estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia, arranca con el protagonista Silverio (Daniel Gimén,ez Cacho) caminando por los pasillos del Castillo de Chapultepec, donde también hay una banda de guerra. De fondo suena la canción “I am the Walrus” de The Beatles.

A lo largo del tráiler hay escenas de tipo oníricas, como una levitación, una representación de la Batalla en el Castillo de Chapultepec —incluso mostrando a quien parece ser el cadete Juan Escutia arrojándose del punto máximo de la cosntrucción amarrado con la bandera mexicana—, la inundación e un vagón de tren y una casa, la escala que hace Silverio a una montaña de cadáveres sobre la Plaza de la Constitución del Zócalo de la Ciudad de México, entre otras más.

“BARDO es una experiencia épica, inmersiva y visualmente sorprendente que contrasta con el conmovedor e íntimo viaje personal de Silverio, un renombrado periodista y documentalista mexicano que vive en Los Ángeles, quien, después de recibir un prestigioso premio internacional, se ve obligado a regresar a su país de origen, sin saber que este simple viaje lo llevará a un límite existencial. Lo absurdo de sus memorias y miedos infiltran su presente, llenando su vida cotidiana con una sensación de perplejidad y asombro”, describe Netflix la cinta más reciente del director de Amores Perros y The Revenant.

Además, añade que Silverio se enfrentará a preguntas universales e íntimas sobre la identidad, el éxito, la mortalidad, la historia de México y los lazos familiares que tiene con su esposa e hijos.

La película, que representa el regreso de Iñárritu a filmar en nuestro país, cuenta con la participación del cinefotógrafo Darius Khondji y el diseño de producción del ganador al Premio de la Academia Eugenio Caballero, quien también colaboró con Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro en Roma y El Laberinto del Fauno, respectivamente y los cuales le otorgaron dichos galardones.

Además de Giménez Cacho, la cinta cuenta con las actuaciones de Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid, Andrés Almeida, Mar Carrea, Edison Ruíz, Hugo Albores, entre otros más.

Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades, se estrenará en cines de todo México el próximo 27 de octubre y llegará a la plataforma de Netflix el 16 de diciembre.