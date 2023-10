Estados Unidos asegura estar listo para atacar si hay escalada en conflicto en Israel

Rehoboth Beach, EU, 22 de octubre (AP).- Estados Unidos anticipa que la guerra entre Israel y Hamás escalará mediante la participación de grupos vinculados a Irán, pero en tal caso está listo para responder si sus fuerzas son atacadas, coincidieron el domingo los secretarios de Estado y de Defensa del país.

Añadió el Secretario de Defensa, Lloyd Austin: “Lo que estamos viendo es la posibilidad de una importante escalada de los ataques contra nuestras tropas y contra nuestra gente en la región”.

I spoke with my 🇮🇱 counterpart Minister Gallant again today to discuss Israel’s response to Hamas’ terrorist attacks. I also thanked him for facilitating the passage of a humanitarian convoy into Gaza and reiterated the importance of protecting civilians. https://t.co/IBTWQTThXI

