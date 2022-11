VIDEOS: Aficionados de la NFL abuchean a Grupo Firme durante show de medio tiempo

Ciudad de México, 22 de noviembre (ASMéxico/Vanguardia).- Desde que Grupo Firme fue anunciado como parte del espectáculo del medio tiempo del NFL Mexico Game de 2022 entre los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals, un sector de los aficionados a dicho deporte mostró descontento.

Al momento de la presentación, la molestia de los presentes en el Estadio Azteca fue confirmada. Los abucheos no se hicieron esperar y desde antes de la primera canción los tijuanenses trataron de ser silenciados.

No empiecen con su patriotismo barato. Quien eligió a Grupo Firme para la NFL no conoce a la afición, no realizó un estudio de mercado correcto.

Tremendo abucheo en el Estadio Azteca porque no era la música para la afición correcta. FINpic.twitter.com/7K13ocNZry

