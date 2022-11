Gobernador de Texas prepara envío de tanques a la frontera para frenar a migrantes

Por Elena Vega C.

Saltillo, 22 de noviembre (Vanguardia).- El Gobernador de Texas, Greg Abbott, estaría preparando tanques de guerra M113 para enviar a la frontera con México, con el objetivo de detener el flujo migratorio.

El pasado 16 de noviembre el Gobernador de Texas envió al Departamento de Seguridad Pública de Texas y al Departamento Militar de Texas un oficio en el que les pidió redoblar esfuerzos para combatir la migración y el contrabando de fentanilo.

Texas Military Department service members work side by side with the Texas Department of Public Safety & other law enforcement to stop illegal activities from crossing the Texas-Mexico border.

Thank you for keeping our state safe. pic.twitter.com/V9ezpAhvVa

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 21, 2022