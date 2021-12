Alcalde de Nueva York ofrece 100 dólares a quien se vacune antes del 31 de diciembre

Nueva York, 21 dic (EFE).- Los neoyorquinos que a partir de este martes se pongan la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 recibirán una bonificación de 100 dólares, en un momento en el que los contagios se han disparado.

El regidor precisó que esta oferta se mantendrá hasta el 31 de diciembre y agregó que la ciudad está dispuesta a gastar el dinero que sea necesario, ya que la vacunación “es una prioridad”.

Asimismo, indicó que el dinero dedicado a fomentar la dosis de refuerzo no afectará a otros programas.

“Simplemente haremos que sea una prioridad gastar lo que sea necesario. Necesitamos que la gente se ponga estos refuerzos que marcarán la diferencia”, dijo De Blasio.

No es la primera vez que la ciudad ofrece incentivos a los residentes para animarlos a que se pongan la vacuna, ya que el pasado julio también se entregó la misma cantidad a las personas que se inmunizaran contra la COVID-19.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 21, 2021