La EMA recomienda autorizar licencia a la vacuna contra COVID de 2 dosis de Novavax

La Haya, 20 dic (EFE).- La Agencia Europea del Medicamento (EMA) respaldó este lunes el uso de la vacuna estadounidense Novavax por ser segura y eficaz, por lo que recomendó autorizar su licencia, convirtiéndose en la quinta vacuna en superar el filtro científico europeo en esta pandemia.

Esta vacuna se recomienda para adultos mayores de 18 años, debe administrarse en dos dosis, con 21 días de diferencia, y puede ser almacenada, manipulada y distribuida a temperatura de frigorífico.

El comité de medicamentos humanos (CHMP), que se reunió este lunes en un encuentro extraordinario para concluir su evaluación de la vacuna de Novavax, respaldó por consenso que los datos son “sólidos y cumplían los criterios de la UE en cuanto a eficacia, seguridad y calidad”.

‼️ EMA recommends Nuvaxovid, the #COVID19vaccine developed by #Novavax, for authorisation in the 🇪🇺, to prevent #COVID19 in people from 18 years of age. #HealthUnion

👉 https://t.co/C0CrY8Jhih pic.twitter.com/bFDwTnh4Zf

— EU Medicines Agency (@EMA_News) December 20, 2021