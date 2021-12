Salinas instauró un “cleptofascismo” en México y aún tiene poder, afirma Javier Garza

Javier Garza Calderón, presidente de Empresarios con la 4T, aseguró que Carlos Salinas conformó un grupo compacto que dirigió el país después de él, incluyendo a los sexenios panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– Carlos Salinas de Gortari sigue teniendo influencia en los ámbitos de poder en México, incluyendo en el empresarial, aseguró Javier Garza Calderón, presidente de Empresarios con la 4T.

“¿Carlos Salinas de Gortari, quien terminó su sexenio en 1994, tiene influencia en ámbitos del poder en México incluyendo los empresariales?”, cuestionó el periodista Álvaro Delgado al empresario durante una entrevista en el programa “Los Periodistas”, transmitido en el canal de YouTube de SinEmbargo AL Aire.

“Realmente Carlos Salinas inició su sexenio en 1982 con Miguel de la Madrid al unir al Secretaría de Gobernación y Presupuesto, que eran los egresos de la nación, con la Secretaría de Hacienda, que era la recaudadora. Unifica los ingresos con los egresos, entonces se convierte en dueño del país y además que le tocó un sexenio donde el Presidente de La Madrid era ausente, tenía problemas personales que le permitieron a Salinas y a Emilio Gamboa, quien era su secretario particular, manejar el país”, explicó el empresario.

Javier Garza Calderón, alias “El Manitas”, es fundador de la organización empresarios por la Cuarta Transformación Nacional (E4T), una agrupación contraria a la que encabezan Claudio X. Gonzalez y Gustavo de Hoyos, quienes han abrazado a los partidos de oposición a través de su asociación Sí por México.

Garza Calderón detalló que Carlos Salinas conformó un grupo compacto que dirigió el país después de él, incluyendo a los sexenios panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Privatizador, represor y padre de la desigualdad son algunos de los calificativos usados por politólogos, sociólogos y hasta por el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar de Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó México de 1988 a 1994.

Cuando Carlos Salinas llegó a la Presidencia aparecía en la revista Forbes, especializada en finanzas, sólo un multimillonario en la lista de los hombres más ricos del mundo, una familia, la familia Garza Sada, pero al terminar su sexenio 23 hombres acumularon riquezas, muchos de ellos gracias a las privatizaciones: Carlos Slim Helú (Grupo Carso); Emilio Azcárraga Milmo (fallecido en 1997, Grupo Televisa); Marcelo y Lorenzo (finado) Zambrano Treviño (Cemex); Jerónimo Arango (Grupo Wal-Mart); Alberto Baillères González (Grupo BAL); Roberto Hernández Ramírez (Grupo Financiero Banamex); Lorenzo (finado) y Roberto Servitje Sendra (Grupo Bimbo) y Ricardo Salinas Pliego (Grupo Elektra y TV Azteca).

Sobre la Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario Javier Garza Calderón señaló que es necesario fortalecer las empresas públicas que en el anterior sexenio casi se terminaron.

“Yo creo que es necesario fortalecer al Estado porque en el último sexenio de Peña se dedicaron a terminar Pemex y CFE, echar fuera a todos los corruptos que llegaron de España”, destacó. A mí te tocó ver a OHL que la concesionaban mucho, Iberdrola no se diga, llegaban a obtener inversiones que no se las otorgaban ni a los mexicanos, les prestaban el dinero de Banobras. Yo recuerdo haber visto al presidente de OHL y decirle de la licitación que habían ganado y que no habían iniciado, me dijo que estaban esperando que Banobras les diera un crédito”.