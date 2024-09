“La eminencia” Zedillo se equivocó “muy poco” con el Fobaproa, ironiza el Presidente

Durante su participación en la conferencia anual de la Asociación Internacional de Abogados, el expresidente mexicano había criticado que la reforma tiene como objetivo principal destruir al Poder Judicial, y ponerlo al servicio “de quienes detentan y concentran el poder político”.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana al exmandatario Ernesto Zedillo Ponce de León, quien puso fin a un veto autoimpuesto para no hablar sobre la situación del país, ya que ironizó con que se equivocó “poco” con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), una iniciativa presentada por el priista para “rescatar” a bancos y empresas privadas en México.

A través de su conferencia de prensa matutina, López Obrador recordó que con Zedillo como Presidente fue cuando ocurrió “el saqueo más grande de la historia del país” con el Fobaproa, pues la “eminencia” calculó que este rescate costaría 180 mil millones de pesos, pero que el costo ha sido de más de tres billones de pesos, y que se calcula que aún faltan 50 años por pagar.

“Dice que va a ser necesario rescatar a bancos y empresas, pero que eso es lo mejor. Ya ven como decía: ‘Es un remedio amargo, pero es lo mejor’. […] Él estimó 180 mil millones de pesos, pero ¿saben cuánto le ha costado al pueblo de México ese rescate? Hasta hoy, tres billones, o sea, el experto se equivocó, pero muy poco”, ironizó.

“Es el saqueo más grande de la historia del país. Imagínense a los que rescató. ¿Cómo lo ven a Zedillo? Es como su Dios. Y todavía tiene la desfachatez. Agréguenle que fue el que vendió los ferrocarriles nacionales, vendió los ferrocarriles, acabó con los trenes de pasajeros, y terminando su mandato como Presidente, se fue a trabajar de asesor, incluso todavía anda en eso, en una empresa ferrocarrilera que se benefició con la privatización de los ferrocarriles nacionales”, señaló.

Además, el Presidente señaló que a Zedillo no sólo se le recuerda por el Fobaproa, sino por haber sido un mandatario represor, ya que durante su sexenio ocurrieron las matanzas de Acteal y Aguas Blancas.

“Tráfico de influencias y corrupción, es de Zedillo, y ya no hablemos de la represión de Aguas Blancas y Acteal. Todo eso se les olvida a los de las organizaciones no gubernamentales. Ya Zedillo se convierte en dirigente de la oposición”, acusó.

López Obrador también destacó que Zedillo no había expresado su opinión de la situación política de México, que sólo iba a conferencias con otros intelectuales, pero que ahora con él se desató “toda la maleantada”, y que sólo falta por declarar públicamente Carlos Salinas de Gortari.

“Entonces eso los tiene en una crisis nerviosa. Por eso cada vez más ataques desatan estrategias con personajes como [Ernesto] Zedillo no había salido, no había hablado, se iba con [Mario] Vargas Llosa y con los pseudointelectuales del conservadurismo a participar en conferencias internacionales; pero no hablaba de México y ahora sí vino, se desató y así está desatada toda la ‘maleantada’. Como dicen en mi tierra: ‘Por algo será’. Esto significa que vamos muy bien en el proceso de cambio, en el proceso de transformación”, dijo.

Ernesto Zedillo Ponce de León volvió al ojo público el fin se semana pasado para lanzar una serie de críticas contra el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Reforma Judicial.

¿QUÉ DIJO ZEDILLO?

Apenas el pasado 15 de septiembre, Ernesto Zedillo dejó atrás el veto que se había impuesto para evitar pronunciarse sobre la situación política del país, ya que se posicionó en contra de la reforma que busca someter la elección de jueces, magistrados y ministros al voto popular. Para él, es “una felonía histórica” y un instrumento cuyo fin es la destrucción del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Durante su participación en la conferencia anual de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés) que tuvo lugar en el Centro Citibanamex, el exmandatario mexicano ofreció un extenso discurso, en el que abordó los supuestos riesgos que traerá para México la reforma en cuestión, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) desde la tarde del domingo pasado.

En su mensaje, afirmó que los cambios que trae consigo la reforma están encaminados a “la devastación del Poder Judicial y la abolición de otras instituciones estatales autónomas muy importantes para la transparencia, rendición de cuentas y otras áreas cruciales para el desarrollo” de México.

Zedillo añadió que se trató de una venganza orquestada por el Presidente López Obrador y que tiene la única intención de destruir al PJF, además de “transformarlo en un servidor de quienes detentan y concentran el poder político”.

“Ahora sabemos por qué se postulan como la Cuarta Transformación. En realidad, no hablan de la Independencia, la Reforma y la Revolución; se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios en tragedia para la Nación. Esto es justo lo que busca la Cuarta Transformación: ¡transformar nuestra democracia en tiranía!”, expresó.

En el evento, al cual también asistió la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, el político se posicionó en contra de quienes participaron en la aprobación de la Reforma Judicial, a quienes calificó como “antipatrias”. Del mismo modo, criticó el proceso que se llevó a cabo para que pudiera concretarse.

De forma tajante, aseveró que la reforma “no sirve”, pues no cumple con ciertos elementos que, apuntó, deben existir en toda democracia, como la “igualdad ante la Ley, protección de derechos, imparcialidad, acceso a la justicia”, entre otros.

El expresidente mexicano cuestionó la forma en que jueces, ministros y magistrados serán elegidos, al argumentar que “sus cargos serán ocupados por personas elegidas por voto popular”. “Los candidatos surgirán de listas que, para efectos prácticos, serán determinadas por el Ejecutivo y el Congreso, ambos controlados por un mismo partido político”, alertó.

“Naturalmente otros actores que deseen jueces a modo para sus propios fines, incluyendo el crimen organizado, tendrán gran oportunidad de influir en los resultados a través de sus medios tradicionales: el dinero o la violencia. Este procedimiento de elección se reproducirá en esta reforma, en los Poderes Judiciales estatales”, abundó.

El también economista no perdió la oportunidad de hacer referencia a la reforma al Poder Judicial que fue aprobada durante su mandato, con la cual las y los ministros de la Suprema Corte que estaban en funciones fueron jubilados de forma anticipada para elegir posteriormente a otros.

Al respecto, comentó que quienes perpetraron la aprobación de la actual reforma “han hecho referencia falsa y perversa a la motivación y contenido” de la que él emprendió en 1994.

Finalmente, el exmandatario advirtió que “los nuevos antipatrias quieren transformar” la democracia mexicana en una “tiranía”. “La aprobación de esta Reforma Judicial del partido en el Gobierno es una felonía histórica”, concluyó.