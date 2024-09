“Nos fue muy bien”: Presidente evalúa su sexenio; destaca reducción de la pobreza

El mandatario destacó que está a unos días de poder decir que el peso mexicano no se devaluó frente al dólar durante su sexenio, situación que no se había visto en los cambios de administración desde el Gobierno de Luis Echeverría Álvarez.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta mañana que le haya ido “muy bien” durante su sexenio, y dijo que se irá con la “conciencia tranquila” a unos días de la conclusión de su mandato.

Desde Palacio Nacional, el Presidente señaló que se va contento por los resultados, y destacó la reducción de la pobreza como uno de los logros que más orgullo le da.

“Nos fue muy bien por virtud y por suerte. […] Yo tengo que dar gracias al Creador, gracias a la naturaleza, gracias a la vida, y sobretodo gracias al pueblo de México porque me voy a ir con mi conciencia tranquila y mi corazón contento”, compartió.

“Me dediqué a servir al pueblo y lo hice con mucho amor. Se puede gobernar cuando se tiene como propósito el servir al pueblo. Eso es lo mejor y esa es una gran satisfacción. Imagínense cómo me siento de que se redujo la pobreza. Mis adversarios eso no lo toman en cuenta, ni les importa, pero para mí, eso me llena de orgullo, es un timbre de orgullo, ya con eso tengo”, añadió.

Asimismo, López Obrador destacó que está a unos días de poder decir que el peso mexicano no se devaluó frente al dólar, situación que no se había visto en los cambios de administración desde el Gobierno de Luis Echeverría Álvarez.

“Si les digo que lo que acaba de comentar Elizabeth [Vilchis] de que estoy a unos días de que se demuestre, entre otras cosas, que no se devaluó el peso”, presumió.

Apenas el pasado 14 de septiembre, el mandatario explicó, durante su último evento público en Chiapas, que “cierra el ciclo” al concluir su sexenio el 1 de octubre, y que se retirará de la vida pública, pues no quiere forzar más su corazón. En su discurso, se mostró contento al recordar su larga lucha para materializar la llamada Cuarta Transformación.

“Ha sido bastante trabajo. Estoy aflojado en terracería. El motor está bien, pero la carrocería ya no anda bien. Cierro el ciclo. Sobre todo, tengo un problema de una enfermedad cardiaca porque me dio un infarto y ya no puedo forzar más mi pobre corazón”, explicó López Obrador.

AMLO PREPARA SU PENSIÓN

. @lopezobrador_ asegura que cuando se jubile recibirá entre 25 y 30 mil pesos mensuales de pensión, más los ingresos que recibe por sus libros. "Considero que debe alcanzar para vivir en Palenque". pic.twitter.com/ownMdLM2ba — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 25, 2024

El 25 de junio, el Presidente afirmó que ya prepara su jubilación. Recapituló que trabajó cinco años en el entonces Instituto Nacional Indigenista, de 1977 a 1982; luego, en el Instituto Nacional del Consumidor, otros cinco años; más tarde, como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, del 2000 al 2005; y ahora como Presidente desde 2018; por lo que juntaría 20 años como funcionario.

“Entonces por ese tiempo y por la edad, ya tengo derecho a recibir una pensión del ISSSTE, pero va a ser como de 25, 30 mil pesos mensuales”, dijo.

Además, el político tabasqueño precisó que tiene ingresos por la autoría de sus libros; tal como su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien también percibe por ser investigadora del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt).

El Presidente López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que después de su sexenio se retirará de la política, y que no aceptará invitaciones a eventos o conferencias, y que borrará sus redes sociales, y se dedicará a leer y escribir en su rancho en Palenque, Chiapas.

López Obrador se convertirá en el primer mandatario mexicano en concluir su sexenio el 30 de septiembre de 2024 y no el 1 de diciembre, como sucedía desde 1917. Deberá pasar la banda presidencial el 1 de octubre a Claudia Sheinbaum.