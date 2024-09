La Reserva Federal de EU recorta su tasa de interés por primera vez en más de 4 años

Por Christopher Rugaber

WASHINGTON (AP).— La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) redujo el miércoles su tasa de interés clave en medio punto porcentual, un cambio dramático luego de más dos años de que las elevadas tasas de interés ayudaron a hacer frente a la inflación, pero también hicieron que los préstamos fueran dolorosamente caros para los consumidores estadounidenses.

La reducción de las tasas, la primera en más de cuatro años, refleja que el banco central estadounidense ahora desea centrarse en apuntalar al mercado laboral, que ha mostrado señales de debilitamiento. La medida, que se produce pocas semanas antes de las elecciones presidenciales, tiene además el potencial de alterar el panorama económico justo cuando los estadounidenses se preparan para emitir su voto.

La decisión del banco central redujo su tasa de interés clave a cerca de 4.8 por ciento, respecto al máximo de dos décadas de 5.3 por ciento, donde había estado durante 14 meses mientras luchaba por disminuir la peor racha inflacionaria en cuatro décadas. La inflación ha disminuido desde un máximo de 9.1 por ciento en mediados de 2022 a un mínimo de tres años de 2.5 por ciento en agosto, no muy por encima del objetivo de dos por ciento de la Fed.

Los encargados de formular las políticas de la Fed también dijeron que prevén recortar su tasa de interés clave por un medio punto porcentual adicional en sus últimas dos reuniones del año, programadas para noviembre y diciembre. Y prevén otros cuatro recortes en 2025 y dos más en 2026.

A pesar de que el banco central cree ahora que la inflación está mayormente derrotada, muchos estadounidenses siguen molestos por los altos precios de los víveres, del gas y de las rentas, entre otras cosas. El expresidente Donald Trump culpa al Gobierno del Presidente Joe Biden y de la Vicepresidenta Kamala Harris de provocar un aumento inflacionario. Harris, por su parte, ha dicho que la promesa de Trump de imponer aranceles sobre todas las importaciones podría elevar todavía más los precios a los consumidores.

