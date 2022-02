Calderón y Margarita “son unos cínicos que nos vieron la cara”, revira madre de ABC

Margarita Zavala descartó esta mañana que su familia fuera protegida desde el Estado, cuando el Presidente era Felipe Calderón, su esposo, para evadir responsabilidades en el caso de la Guardería ABC. La legisladora del PAN también aseguró que buscó a familias de las niñas y niños víctimas del incendio, pero para Julieta, madre de una de las menores fallecidas, eso no ocurrió.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).– Julieta Escalante, madre de Fátima, una niña víctima del incendio en la Guardería ABC, criticó el “cinismo” con el que actuaron Margarita Zavala y exfuncionarios del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en el caso, luego de que la Diputada panista negara este día la existencia de una “operación de Estado” para proteger a su familia, como denunció el Ministro Arturo Zaldívar.

El 5 de junio de 2009, luego del incendio en esta guardería de Hermosillo, Sonora, la niña Fátima Sofía Moreno Escalante falleció en el hospital. En total, 49 niñas y niños murieron. A más de 12 años sin justicia, Julieta dijo estar sorprendida porque Margarita Zavala insiste en justificar las omisiones cometidas desde el Gobierno. La legisladora es prima de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, una de las socias de la Guardería ABC y quien fue exonerada durante el sexenio de Calderón Hinojosa.

“La verdad no sé cómo tiene capacidad la señora [de justificarse]. Cuando estuvo como candidata intentó venir aquí a Hermosillo y nosotros como colectivo empezamos a hacer un rechazo absoluto. No es querida, ella lo sabe. Al principio sí buscó esa empatía, pero los hechos que demuestran lo que hicieron [desde el Gobierno] para obstaculizar y para que impere la injusticia, pues fueron muy notorios. Entonces pienso que ellos [Felipe Calderón y Margarita Zavala] son unos cínicos que nos vieron la cara y que de verdad lo único que le reconozco a ella que tenga el valor de seguir admitiendo que no tuvo nada que ver y que se exponga”, expuso Julieta Escalante en entrevista con SinEmbargo.

Arturo Zaldívar, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró ayer por la tarde que el Gobierno de Felipe Calderón presionó para que no avanzara el proyecto resolutivo que él realizó sobre el caso de la Guardería ABC, lo que fue negado horas después por Margarita Zavala y Fernando Gómez-Mont, exsecretario de Gobernación.

“Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa [Margarita Zavala] del Presidente [Calderón], para proteger a los altos funcionarios públicos de ese Gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía, y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo”, señaló Arturo Zaldívar en conferencia de prensa.

Zavala negó, a su vez, que se orquestara una operación para proteger a su familia. “Fue el propio Gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en sexto grado y otros”, escribió por la mañana en su cuenta de Twitter.

PMiente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de años antes que @FelipeCalderon entrara a la presidencia. Y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en sexto grado y otros — Margarita Zavala (@Mzavalagc) February 23, 2022

Sin embargo, la activista Julieta consideró que las órdenes de aprehensión emitidas en los meses posteriores al incendio fueron “cortinas de humo”

“Claro que son cortinas de humo porque por una parte estaban diciendo que se libraban órdenes de aprehensión y fichas rojas con la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal, y por debajo del agua las mismas autoridades que estuvieron involucradas estaban haciendo gestiones para que se deslindara tanto a Marcia Matilde Gómez del Campo y a todos los involucrados en este fatal deceso”, destacó.

Margarita Zavala aseguró además este miércoles que el Gobierno federal calderonista buscó a los padres de las víctimas y gestionó que los niños fueran a hospitales especializados en Estados Unidos. “Personalmente hablaba con los directores del hospital Shriners y con la fundación Michou y Mau y fui a visitarlos a Sacramento y a Guadalajara”, expuso la legisladora.

Pero Julieta Escalante hizo también algunas precisiones:



“No tal cual, mi hija falleció en los primeros minutos del 5 de junio, por lo tanto ella llegó al hospital y murió. No fue trasladada al Shriners pero sé que la fundación, independientemente de donde se hizo la gestión, en cuanto se entera de esta tragedia empieza a mandar helicópteros aquí a Hermosillo. Incluso muchos papás tuvieron mucho problema para poder llevarse a sus hijos, porque la misma autoridad los amenazó de que si se lo llevaba podían morir en el trayecto por las heridas. Esos niños, pues la gran mayoría sobrevivieron gracias a la oportuna atención de Shriners, pero creo que sí fue muy separado de lo que el Gobierno dice que hizo”, recordó la mujer.

—La Diputada escribió hoy en redes que desde que ocurrió el incendio en la guardería, al día siguiente ella y Felipe Calderón tuvieron varios encuentros en Hermosillo y en la Ciudad de México y pláticas con las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Salud. ¿Es verdad que estos encuentros se realizaron días después de la tragedia? —se le preguntó a Escalante.

—No, no, que me consta. No tengo yo algún antecedente que haya buscado a mi familia. Sin embargo, nosotros como colectivo sí la buscamos y los buscamos a ellos y sí fuimos atendidos a partir del 2010, por abril. Creo que fue el primer encuentro con ellos, pero antes de eso ya se había reunido tanto Margarita Zavala como Felipe Calderón con algunos padres de niños lesionados, sobrevivientes —señaló.

—¿Entonces otros compañeros y compañeras sí habían podido hablar con el expresidente antes de esa fecha? —se le cuestionó.

—Sí, tengo entendido que fueron personal y por llamada telefónica, incluso creo que a un niño lo visitó Margarita Zavala estando hospitalizado en Hermosillo, a ese niño la mamá confirma que sí lo vio.

EL PROYECTO DE ZALDÍVAR

El Ministro Zaldívar reveló ayer en conferencia de prensa la presión que existió para que su proyecto de dictamen sobre el caso, donde atribuyó la responsabilidad a 15 funcionarios, no avanzara en 2010.

“Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa [Margarita Zavala] del Presidente [Calderón], para proteger a los altos funcionarios públicos de ese Gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía, y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo”, expuso en la presentación de su libro Diez años de derechos. Autobiografía jurisprudencial.

En su proyecto de 2010 Zaldívar pidió investigar a Juan Molinar Horcasitas, director del IMSS (2009-marzo 2009), por el “desorden generalizado” en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que habrían propiciado las condiciones para la tragedia en la Guardería ABC.

El actual presidente del Consejo de la Judicatura Federal también mencionó en el proyecto a Daniel Karam, director general del IMSS al momento del incendio, pero como Molinar Horcasitas y el exgobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo, resultó sin vinculación con el caso.

—¿Qué le dice a usted el que Arturo Zaldívar reconozca la operación del Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala? —se le preguntó a Julieta Escalante.

—Yo al Ministro le reconozco el trabajo, estuvo aquí en Hermosillo mucho tiempo. Su proyecto creo yo que es bueno. Sin embargo, al callar eso que sabía creo que también lo convirtió en cómplice.

—¿Llega tarde este pronunciamiento?

—Definitivamente sí, sí, llega tarde. Eso se tenía que haber hecho desde el principio. Ha sido un desencanto, una total frustración con respecto al ejercicio judicial. El tema de los niños nosotros pensábamos que por ser niños y derivado de tantas muertes y lesiones de los niños el tema iba a ser resuelto con la prontitud que permiten las leyes. Sin embargo, pues nos encontramos con una realidad muy diferente en México y él es parte de esa realidad.

La activista recordó que aunque la responsabilidad de exfuncionarios sigue sin ser sancionada ya fueron evidenciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el caso fue admitido para su análisis en agosto de 2020. Ello, mencionó, podría derivar en recomendaciones al Estado mexicano para concretar el acceso a la justicia y la no repetición.

Sobre la presión que Zaldívar denunció la tarde de ayer recordó una reunión documentada en junio del 2010, y que forma parte del caso ante la CIDH:

“Hubo una reunión que fue acompañada por el entonces Secretario de Gobierno, Gómez Mont, para visitar a los ministros de la Suprema Corte, justo cuando se estaba llevando la deliberación para ver si se fincaban o no responsabilidades, fue el 11 de junio del 2010 cuando ellos acuden ante los ministros y el 15 de junio del 2010 la SCJN, quien debería de haber protegido por sobre todas las cosas el derecho a la vida de nuestros hijos y a la seguridad y a su integridad, determinó que no existía violación por parte de esos funcionarios y los deslinda de responsabilidades”.

Por ello, Julieta Escalante insistió en que el Ministro Zaldívar confirma lo que, dijo, ya se sabía: “El tema del parentesco y el tema de las influencias por ser altos funcionarios sí pesó para que la Corte tomara una decisión”.

