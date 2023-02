Edward Snowden ironiza con el peso de Carstens para fustigar el abuso de banqueros

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).– El exanalista de la Agencia de Seguridad (NSA) estadounidense Edward Snowden cuestionó duramente al mexicano Agustín Carstens con un comentario burlón en posible referencia a su peso luego de que el director de Banco de Pagos Internacionales declarara que las criptomonedas “perdieron la batalla” y que la tecnología no puede generar “dinero confiable”.

Carstens indicó que “sólo la infraestructura legal e histórica detrás de los bancos centrales proporciona una gran credibilidad” al dinero, aunque aceptó que las criptomonedas son una actividad que podría existir en el sector financiero “bajo ciertas condiciones”.

“Este hombre no pudo ni siquiera ganarle la batalla a la International House of Pancakes y está ahí afuera tratando de declarar la muerte de sus enemigos”, señaló Snowden en su cuenta de Twitter, adjuntando la nota sobre las declaraciones del mexicano. El mensaje se refiere a IHOP, el famoso restaurante de hot-cakes, lo cual fue visto como una burla por el peso y la forma física de Carstens.

man couldn't even win the battle against the international house of pancakes and he's out here trying to eulogize his enemies https://t.co/Dlegf7g9uE

Cuestionado por el comentario, más que en lo referido a las criptomonedas a la figura del mexicano, Snowden contestó: “respuestas como las de ‘cómo te atreves a burlarte de esta magnífica criatura’, mientras la figura más icónica de los cómics estadounidenses una vez más trata de sacarte el dinero de tus bolsillos”, dijo, en referencia al famoso “Fat Cat” una ilustración popular en el Siglo XX que se burlaba de los donantes que controlan la política y los banqueros ricos con una complexión física grande.

ok yes i am for sure and very genuinely sorry to all concerned by the potential impact of this joke on the bad man's feelings

we should show greater sensitivity toward those struggling with inflation

— Edward Snowden (@Snowden) February 23, 2023