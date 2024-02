Hace unos días el país vivía bajas temperaturas. Se acabó: vienen días muy calientes

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- La temporada de invierno aún termina en México, pero las altas temperaturas ya han comenzado a registrarse, incluso a niveles nunca antes vistos, una prueba de ello es que el pasado mes de enero fue el más caluroso desde 1979, una situación que ha vuelto a evidenciar los estragos de la actividad humana sobre el clima.

Hace sólo unos días el frente frío número 35 trajo consigo bajas temperaturas y lluvias en varios estados del país, pero en un giro de 180 grados este fin de semana se pronostica una intensa ola de calor, pese a que la temporada de invierno aún no culmina, así lo alertó el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Una de las principales entidades afectadas por esta intensa ola de calor será la Ciudad de México, en donde pese a que el pasado fin de semana registró fuertes rachas de viento y lluvia durante gran parte del sábado 17 de febrero, las temperaturas han ido incrementando considerablemente con el pasar de los días.

Ante esta situación, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital mexicana emitió, este 22 de febrero, una alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas en, al menos, nueve alcaldías para este viernes 23 de febrero.

Sin embargo, la dependencia capitalina también dio a conocer que estas altas temperaturas se extenderán hasta el próximo 2 de marzo de 2024, periodo durante el cual se esperan cielos despejados, escasez de lluvia, índice elevado de radiación UV, alta concentración de contaminantes y temperaturas muy calurosos de entre 28 y 30 grados Celsius.

La SGIRPC capitalina también dio a conocer que Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza serán las alcaldías más afectadas por esta intensa onda de calor que se prolongará hasta los primeros días del mes de marzo.

Además, este clima atípico provocó que en el Valle de México, desde este jueves 22 de febrero, se activara la Fase 1 de contingencia ambiental por la mala calidad de aire que se ha presentado, misma que se mantienen para este viernes 23 de febrero, debido a que “se registró una condición que alcanzó los 167 ppb de ozono y se mantuvieron condiciones muy adversas”, indicó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

OLA DE CALOR EN OTROS ESTADOS

Pero no es sólo la Ciudad de México. Según pronósticos del SMN, esta intensa onda de calor también tendrá efectos en “estados costeros del Pacífico central y sur mexicano, en entidades del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, así como en la Península de Yucatán”, informó mediante un comunicado que se publicó este viernes 23 de febrero.

En Campeche, la costa de Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, costa de Oaxaca, Sinaloa y Yucatán se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius. En tanto, para Baja California Sur, el suroeste del Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, el suroeste de Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, el sur de Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, se pronostica una temperatura entre los 30 y los 35 grados Celsius.

Sólo en los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz se pronostican intervalos de chubascos, que irán de los cinco a los 25 milímetros (mm); en Chiapas, Hidalgo, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y San Luis Potosí se prevén lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm, esto como consecuencia del “frente frío número 37 que se desplazará sobre el noreste y oriente del país, en interacción con un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste mexicano”, indicó el SMN.

El SMN informó que para este 2024, en México se espera la llegada de cinco olas de calor, mismas que intensificarán la sequía, y como consecuencia la crisis hídrica, en el territorio nacional. La primera ola de calor se espera que llegue entre los meses de marzo y abril, afectando primordialmente al norte y noroeste del país.

Asimismo, una segunda y tercer ola de calor podrían llegar en el mes de abril; mientras que se pronostica que la cuarta ola de calor afectaría durante el mes de mayo; por último, una quinta ola de calor estaría por llegar en el mes de junio.

de acuerdo con expertos, estos efectos climáticos son consecuencia del “Fenómeno del Niño”, el cual se caracteriza por estar acompañado de temperaturas más cálidas de las que se registran normalmente, y según estimaciones de expertos en la materia, este 2024, podría registrar temperaturas más altas que en años anteriores.

De acuerdo con el analista climático Eliot Jacobson, de la Universidad de Arizona, este febrero de 2024, se ha sido el mes más caluroso, debido a que durante los primeros 12 días del mismo la temperatura atmosférica media global llegó casi a los 2 grados grados celsius, ya que tuvo un promedio de 1.95 grados celsius.

So far, February, 2024 has been hot, averaging 1.95°C for the first 12 days.

How hot is it?

It's so hot that the IPCC is considering announcing the global average is now over 1.2°C.

It's so hot that Michael Mann is wearing oven mitts to sell his book.

It's so hot that … pic.twitter.com/dhK6Dx6Y2Y

— Prof. Eliot Jacobson (@EliotJacobson) February 18, 2024