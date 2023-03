Bombardeo de nubes en cuenca de Cutzamala iniciará la próxima semana: Sheinbaum

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) bombardeará nubes en la cuenca del Cutzamala con el fin de provocar una mayor captación de agua y así combatir la sequía, adelantó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo.

“El agua no se crea, la materia permanece constante, el asunto está en gas o está en vapor o está líquida. Entonces, lo que hace el bombardeo es permitir que el vapor de agua se traduzca en lluvias. ¿De qué depende cuánta lluvia pueda generarse? De la cantidad de vapor de agua y de las condiciones de esta metodología. Entonces, hasta que no se realice, no podemos decirles la eficiencia que tuvo y cuánto se logró”, comentó la mandataria capitalina en conferencia de prensa.