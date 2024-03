ENTREVISTA¬ Debemos aprender que el desamor es parte de nuestras vidas: Mónica Salmón

En Olvidaré tu nombre somos testigos de la lucha interna de Ofelia y su búsqueda de respuesta. Nos identificamos con su dolor y frustración, pero también encontramos inspiración en su valentía y determinación para seguir adelante.

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).– “Tenemos que aprender que el desamor es parte de nuestras vidas y está bien tenerlo, es esencial tenerlo”, platicó en entrevista la psicóloga y escritora Mónica Salmón con motivo de la publicación de su más reciente novela, la historia de una despedida cuando una persona ya no tiene un lugar en nuestra vida.

Por medio de un formato epistolar, el lector conocerá la vida de Ofelia, quien vive el desafío del desamor, enfrentando aquello que muchas personas temen: “Despedirse cuando ya no tienes un lugar en la vida de la persona que amas”. Así y a través de una serie de correos electrónicos, Ofelia expresará su dolor y frustración por la pérdida de Emilio al tiempo que emprenderá una exploración interior.

En Olvidaré tu nombre somos testigos de la lucha interna de Ofelia y su búsqueda de respuesta. Nos identificamos con su dolor y frustración, pero también encontramos inspiración en su valentía y determinación para seguir adelante. Así, el desamor se convierte en un catalizador de cambio y crecimiento personal. Nos invita a abrazar la incertidumbre y a confiar en el proceso de amores que terminan.

“Tenemos una Ofelia entregada, o sea, desmesurada, completamente abrumada, que la pasión la tomó, y tenemos un Emilio en control de todo que no se deja sentir, que no se deja tocar, que no se involucra, que no se da, que no se presta, que no está ahí, pero lo importante del desamor, profundizando un poco más en la novela, lo importante del desamor no es lo que el otro haga o no haga, lo importante del desamor es que nosotros podamos acomodar al otro cuando ya no está en nosotros mismos”, comentó la autora en entrevista.

Mónica Salmón señaló que la cuestión que plantea es cómo acomodar a alguien cuando esa persona eligió ya no estar en la vida de uno. “O sea, el cuerpo no lo sabe, el deseo no lo sabe, cómo entender tus ganas de irte a otro lado, de respetarlas que te vas a otro lado, y de asumir que tienes esa libertad de poder irte y que te tengo que dejar ir con un ‘adiós, gracias'”.

“Nosotros sabemos las cosas, pero somos los primeros que nos mentimos, lo sabemos perfectamente, pero hay algo que se llama mecanismos de defensa, yo creo que les pasa mucho a mis pacientes, que tratan de justificar las acciones que incomodan, entonces de pronto es de ‘a ver, Fulanita, tú lo sabías, o sea, esto no te puedes sorprender, no te puedes sorprender’, ‘no mira, es que sí me sorprende porque’, entonces viene la justificación de esa acción que dices ‘ya lo sabías’, pero hay algo que es mucho más poderoso que las verdades, se llama la esperanza y la necesidad de que queremos ser amados”, ahondó.

La psicóloga Mónica Salmón consideró que su novela esta llena de filosofía existencial. “Yo siento que Olvidaré tu nombre se tiene que leer con una pluma y un papel porque hay preguntas abiertas justamente para el lector, para que hagan una pausa a la reflexión”.

