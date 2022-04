Familiares y amigos velan restos de Debanhi en Monterrey; será sepultada en Galeana

El Gobernador Samuel García destacó que tanto él como su esposa la influencer Mariana Rodríguez acudieron una hora al funeral y estuvieron platicando con Mario Escobar, papá de Debanhi, quien “señala que él vio videos, fotos; habló de la quinta, del chofer del Didi y dice que no es posible, que ahí están en la carpeta y él no los puede tener”.

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo/EFE).- Familiares y amigos de Debanhi Escobar, joven de 18 años desaparecida en el estado de Nuevo León, acudieron a la ceremonia de velación la noche del viernes en las Capillas del Carmen, que se encuentran ubicadas por Avenida Constitución en la ciudad de Monterrey.

Su cuerpo será trasladado al municipio de Galeana para el sepelio en Laguna de Labradores, luego de que la familia habría pedido a las autoridades del estado que agilizaran los trámites para darle el último adiós a su hija.

A través de una entrevista con medios, el Gobernador Samuel García Sepúlveda destacó que tanto él como su esposa Mariana Rodríguez acudieron una hora al funeral y estuvieron platicando con Mario Escobar, papá de Debanhi, quien “señala que él vio videos, fotos; habló de la quinta, del chofer del Didi y dice que no es posible, que ahí están en la carpeta y él no los puede tener”. Sin embargo, cuando llegaron más familiares optaron por retirarse.

“Acompañamos a la familia al Semefo (Servicio Médico Forense) y aceleramos el procedimiento, ellos manifestaron su deseo de acelerar el proceso, y estando ahí con ellos nos invitaron aquí a acompañarlos… Estuvimos una hora y llegó la familia y vimos que lo prudente era pues tener una relación en privado, en familia”, declaró García Sepúlveda ante los medios presentes.

Además, durante su salida, aseguró que iban de regreso al Palacio de Gobierno para dar la cara ante la marcha feminista que exigía un alto a la violencia, así como a la ola de feminicidios y desapariciones a las que se enfrenta el estado.

“Queremos decirles que estamos haciendo todo, moviendo mar y tierra, lo que le compete al Gobierno del Estado en estos casos y no nos vamos a esconder, vamos a dar la cara”, señalo.

Y de nueva cuenta exhortó a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León a presentar la carpeta de investigación porque reiteró que no la conoce y a otorgar la evidencia de este caso que ha causado indignación pero también tiene diversas incógnitas.

LAS MANIFESTACIONES

Varias protestas en diferentes lugares de México constataron este viernes la indignación por el caso de Debanhi Escobar, hallada sin vida dentro de la cisterna de agua de un motel en el norteño estado de Nuevo León tras casi dos semanas desaparecida.

“El día de hoy venimos por la convocatoria que hacen las compañeras, estamos aquí para recordarla, para recordar que nos han arrebatado a nuestras compañeros y que hay otras que están desaparecidas”, dijo Araceli Osorio, madre de Lesvy Osorio, asesinada en 2017, durante una protesta en la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) de la Ciudad de México.

En la capital mexicana un pequeño grupo de mujeres colocó en los cristales del edificio de la FGR flores e imágenes de mujeres desaparecidas y asesinadas, entre ellas Debanhi, por la que gritaron “¡Justicia!”.

“Esto, esta intervención es efímera, se va, pero nuestras hijas, nuestras familiares, nuestras hermanas no regresan, eso no es efímero. Y no es que desaparezcan, alguien se las lleva, las secuestran”, añadió Osorio, cuya hija fue asesinada y atada a una caseta de teléfono público en una zona cercana al Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En Monterrey, capital del fronterizo estado de Nuevo León, unas mil 500 personas, en su mayoría mujeres, marcharon pidiendo el esclarecimiento de la muerte de Debanhi.

Feministas y colectivos de familias con personas desaparecidas protestaron mediante un bloqueó de una de las principales avenidas del centro de la ciudad para exigir justicia por la muerte Debanhi.

Además, en la protesta exigieron la localización de 22 mujeres que se mantiene desaparecidas desde inicios del 2021.

Las consignas en la marcha fueron: “¡Me cuidan mis amigas, no la policía!”; “¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!”, “¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!” y “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, entre otras.

Casi a la vez que se realizaban las protestas, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León anunciaba en una conferencia de prensa que la joven de 18 años murió por una “contusión profunda en el cráneo”.

Cabe destacar que videos difundidos en redes sociales las manifestantes enfrentaron a Samuel García, exigiendo acciones para encontrar a más víctimas de desaparición y la renuncia de algunas autoridades, pues aseguraban que el fallecimiento no fue un accidente.

“No están con nosotros, ¿quién se los llevó? Y nadie nos ha podido decir nada y nos movemos a que nos digan, seguimos buscando, pero no sabemos nada, entonces no están haciendo nada”, decía una manifestante mientras otra respondía “si fuera Mariana, ya la hubieras encontrado. Mariana no es tu aliada, es privilegiada”.

A lo que García destacó que la Comisión de Búsqueda era muy austera, sin embargo, se hizo el recorte de presupuesto de otras instituciones para asignar 50 millones de pesos y cuadriplicar el personal.

A #SamuelGarcia y a #MarianaRodriguez le estan dando su dosis de realidad, no es igual que hacer tik tok ¿vdd?pic.twitter.com/lPZsmrR8MZ — Fredo El Abulón (@AbulonEl) April 23, 2022

En la noche del jueves dicha Fiscalía informó que habían encontrado un cuerpo en la cisterna de agua de un motel en las inmediaciones del lugar donde fue vista por última vez.

Según indicó esta mañana Mario Escobar, el padre de la joven desaparecida el 9 de abril, la zona de la cisterna había sido registrada en cuatro ocasiones. “¿Por qué a la quinta aparece? Pregunta: ¿lo sembraron? ¿cómo llegó?”, dijo el padre a la prensa en una improvisada rueda de prensa.

UN CASO CON MUCHAS INCÓGNITAS

El 9 de abril Debanhi acudió a una fiesta de la que varias amigas se fueron pero ella se subió en un taxi, del que descendió en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo. El conductor tomó una fotografía de la joven en la carretera que se volvió viral.

En días recientes las autoridades recabaron imágenes de las cámaras de los hoteles y empresas ubicadas en la zona y en uno de estos documentos gráficos, indicó Escobar, se ve como el conductor extiende la mano a los pechos de la mujer, por lo que el padre deduce que ella, tratando de huir del acoso, se bajó del vehículo.

El hombre dijo también que ya no confía en el fiscal especializado en personas desaparecidas el estado, Rodolfo Salinas, puesto que él le pidió que se retirase de la zona donde estuvieron todos los días haciendo indagatorias para darle más información y poco después le llamó para decirle que habían encontrado allí un cuerpo.

Las dudas sobre este caso son muchas, entre otras, cómo pudo aparecer el cuerpo en un lugar que ya había presuntamente revisado anteriormente y alrededor del cual se centró la investigación, por qué los padres de Debanhi no tuvieron acceso a las imágenes del motel, cómo es posible que el conductor que trasladó a la mujer esté en libertad o qué está pasando en Nuevo León, un estado que vive una oleada de desapariciones de mujeres jóvenes y adolescentes.

Por todo lo anterior, hoy mujeres marcharon en distintos lugares del país y convocaron a otra movilización el domingo, para exigir respuestas a las autoridades sobre el caso de Debanhi.

En México más de 10 mujeres son asesinadas cada día y en 2021 sumaron más de mil feminicidios, crímenes por razón de género.

En lo que va de año, el estado de Nuevo León ha registrado una ola de desapariciones con al menos una treintena de mujeres todavía sin localizar.