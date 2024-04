La detención del feminicida de Iztacalco destapa una cloaca de crímenes silenciados

En redes sociales se ha denunciado que varias mujeres que tuvieron contacto con Miguel se encuentran desaparecidas: es el caso de Frida Sofía Lima, desaparecida en Iztacalco en 2015 a la edad de 22 años. La familia de la joven ha confirmado que ella conocía a Miguel Cortés.

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– El feminicidio de María José, una joven de 17 años que fue atacada en su propia casa en Iztacalco, en la Ciudad de México, y el intento de asesinato de su madre, quien quiso defenderla de su agresor, el feminicida Miguel Cortés Miranda, han destapado una cloaca de impunidad, asesinatos y desapariciones que habían permanecido en silencio a través de los años.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha dado a conocer que al realizar una orden de cateo en el domicilio de Cortés Miranda —quien fue detenido por los vecinos— se han encontrado “diversos restos óseos, rastros biológicos, un serrucho, libretas, identificaciones oficiales femeninas, rastros hemáticos, teléfonos celulares, discos compactos y una memoria”.

En redes sociales se ha exhibido como mujeres que tuvieron contacto con Miguel se encuentran desaparecidas: es el caso de Frida Sofía Lima, desaparecida en Iztacalco en 2015 a la edad de 22 años. La familia de la joven ha confirmado que ella conocía a Miguel Cortés, quien en sus redes sociales tenía publicadas fotos junto a ellas.

Por ello, usuarios de redes sociales han exigido que se investigue su relación con más desapariciones. Uno de los casos que ha sido señalado es el de la joven Viviana, desaparecida en 2015; de Karen, quien trabajó para este hombre, de Amairany, y de Norma Elena. Los reportes extraoficiales hablan de 7 víctimas, aunque otros medios han señalado que podrían ser hasta 20. Lo cierto es que las autoridades no han confirmado cuántas personas fueron sus víctimas.

Las mismas autoridades de la capital han señalado que él “estaría relacionado con la desaparición de varias mujeres reportadas ante la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas”. De hecho, se sabe que hasta el momento la Fiscalía ha contactado a las familias de tres presuntos víctimas, según dio a conocer esta mañana la periodista Azucena Uresti.

Los datos que se han ido reportando desde que Miguel Cortés Miranda, de 39 años, fue detenido indican que se desempeñaba como químico, sus vecinos han descrito a medios que tenía “varios años” viviendo en un edificio, en donde también tenía su hogar María José. En sus redes sociales, que han sido ampliamente difundidas, se mostraba como “defensor” de los animales. En estas mismas plataformas es donde usuarios encontraron una foto de Frida Sofía Lima.

Durante las diligencias por este caso, la Fiscalía encontró libretas “en las que posiblemente se documentó información de las acciones que llevó a cabo Miguel ‘N’, en agravio de algunas de las víctimas”. El reportero Antonio Nieto, quien ha tenido acceso al contenido de estos cuadernos, asegura que en ellos confesó un feminicidio ocurrido en 2012 y que hay otros indicios en sus escritos.

El viernes, Miguel Cortés Miranda fue vinculado a proceso con prisión preventiva por los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, por lo que permanecerá detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente durante los seis meses que fijó la autoridad judicial como plazo para el cierre de la investigación complementaria.

“El sujeto no presentó ningún tipo de remordimiento, sentimiento por lo acontecido. La audiencia se tiene que basar por el caso de María José y su mamá. No se pueden juzgar análogamente [otros crímenes] ya que no hay una certeza de las probables víctimas, y en un momento dado de que se puedan identificar más víctimas tendrán que juzgarse de manera separada“, dijo Arturo González, abogado de la familia de María José, a Radio Fórmula, y explicó que la pena mínima que enfrenta el feminicida Miguel Cortés Miranda es de 78 años privado de la libertad

Fragmentos de esta audiencia filtrados por el comunicador Carlos Jiménez muestran cómo Miguel Cortés Miranda reconoció y dio detalles del asesinato de María José.