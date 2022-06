La FIFA aumenta a 26 jugadores las listas para el Mundial de Catar 2022

Por Graham Dunbar

GINEBRA, 23 de junio (AP).- La FIFA aprobó el jueves elevar a un máximo de 26 jugadores las listas de convocados para la Copa Mundial de Catar, extendiendo la flexibilización de las reglas durante la pandemia de COVID-19.

Se daba por hecho que el Bureau del Consejo de la FIFA, compuesto por el presidente de la FIFA y los presidentes de las seis confederaciones, aprobaría el cambio, ya que las nóminas de 23 jugadores fueron ampliadas en recientes torneos continentales.

La adición de tres jugadores a los planteles mundialistas emula la medida que la UEFA introdujo para el Campeonato Europeo que se disputó en 2021.

Por su parte, la CONMEBOL aprobó convocatorias de 28 jugadores para la Copa América el año pasado, y otro tanto ocurrió con la Copa Africana de Naciones en enero.

