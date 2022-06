“Mundial de 2026 dejará 500 mdd en derrama económica para México”, dice Yon de Luisa

La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán sedes del Mundial de Futbol 2026 de la FIFA; ante la noticia, el presidente de la FMF afimó que México tendrá una derrama económica de casi 500 millones de dólares.

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- México será sede del Mundial de Futbol de 2026, evento que dejará una derrama económica de casi 500 millones de dólares de acuerdo con Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La copa de la FIFA más grande de la historia contará con 48 equipos y 80 partidos en total a través de Estados Unidos, México y Canadá on 16 sedes a través de dichos países, por ello, De Luisa sostuvo que con el aumento de selecciones nacionales habrá un alza en el tema de ingresos en México.

“Sólo con ese requerimiento de infraestructura, más a cuestión hotelera, aeropuertuaria, carretera, va a ser muy difícil que veamos en el futuro que los mundiales sean organizados por un sólo país […] En términos de inversión, los estadios mundialistas son privados, uno propiedad de Rayados, con Fomento Económico Mexicano (Femsa); otro de la familia Vergara; y el tercero de Grupo Televisa. En ese sentido, todos los arreglos que se tengan que hacer son inversiones privadas”, indicó el presidente de la FMF.

El directivo indicó que tanto el estadio BBVA como el Akron, en Guadalajara, requerirán inversiones menores, como la estandarización de terreno de juego, sistemas de drenaje y ventilación, entre otros ajustes menores que se espera se realicen entre 2024 y 2025, tal y como lo solicita la FIFA.

“La inversión grande es la del Estadio Azteca; se habla de una inversión de aproximadamente 150 millones de dólares, con lo que se va a renovar muchas partes del estadio, principalmente todo lo que está por debajo, lo que son los vestidores se van a centralizar; se va a rehacer la tribuna este, que hoy la vemos con 13 palcos VIP y se hará de nueva cuenta una tribuna abierta, con lo cual el estadio podrá recuperar alrededor de 5 mil asientos, pasando de 80 a 85 mil asiento su capacidad”, continúo De Luisa.

El pasado 16 de junio, la FIFA anunció las 16 sedes que serán parte del evento deportivo más grande de la FIFA, revelando que la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara serán participes de la Copa del Mundo 2026.

El Estadio Azteca hará historia dentro de cuatro años; será el primero en acoger partidos de tres fases finales de la Copa del Mundo de la FIFA.

Si será el primero en albergar tres inauguraciones (ya lo hizo en 1970 y 1986) aún no está claro, toda vez que la distribución de los 80 cotejos en cada sede no se ha realizado. Una fuente confió a AS la existencia de un plan que contempla tres partidos inaugurales en simultáneo, uno por cada país; “El Coloso de Santa Úrsula” sería la carta mexicana para ello.

Guadalajara será por un tiempo, junto a la Ciudad de México, una de dos ciudades en todo el mundo en recibir tres Mundiales de futbol. La capital jalisciense repite las designaciones ya concedidas en 1970 y 1986, aunque ahora cambiará el estadio sede. En las dos ediciones anteriores, fue el Estadio Jalisco; ahora Guadalajara propuso al novedoso Estadio Akron, de solo 12 años de vida, como su coliseo representante.

El Jalisco, otro clásico de los Mundiales FIFA, fue el segundo escenario en importancia en 1970 y 1986: en ambas ocasiones fungió como el “segundo hogar” de la Selección Brasileña y recibió una de las dos semifinales. En total, el recinto de la Colonia Independencia suma 14 partidos mundialistas en su haber. Pese a su juventud, el Estadio Akron ya tiene experiencia en torneos FIFA: sirvió como escenario de ocho duelos el Mundial Sub 17 de 2011.

Contrario a la CdMx y Guadalajara, Monterrey apenas sumará su segunda experiencia mundialista. En 1970, “La Sultana del Norte” fue excluida del reparto. Aunado a la capital nacional y la de Jalisco, Toluca, León y Puebla completaron las cinco sedes para los 32 partidos de aquella edición.

La oportunidad llegó hasta 1986, cuando la capital neoleonesa resultó agraciada con una doble concesión: el Estadio Universitario y el Estadio Tecnológico. Cada campo obtuvo cuatro enfrentamientos; “El Volcán”, incluso, presentó el juego de cuartos de final entre México y Alemania. Ninguno repetirá en 2026. En su lugar, la FMF, propuso a su joya de la corona: el modernísimo Estadio BBVA, inaugurado en 2015, hogar de los Rayados de Monterrey, y ávido de su estreno internacional.