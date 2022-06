La FIFA anuncia que CdMx, Guadalajara y Monterrey serán sedes del Mundial 2026

AS MÉXICO

Este jueves, la FIFA confirmó las 16 sedes de la Copa del Mundo de 2026; tres serán en México, teniendo como sede el Azteca, Akron en Guadalajara y el BBVA en Monterrey.

Por Eduardo López

Ciudad de México, 16 de junio (ASMéxico).- Cuatro años después de que la candidatura conjunta México-Estados Unidos-Canadá obtuvo en Rusia los derechos de organización del Mundial FIFA de 2026, el Comité Organizador de la primera Copa del Mundo con 48 participantes en la historia por fin confirmó en Nueva York a las 16 ciudades anfitrionas.

Las candidatas mexicanas de la propuesta original pasaron el corte: el país, oficialmente, contará con tres de las 16 sedes del torneo. Las elegidas, la Ciudad de México y el Estadio Azteca, Guadalajara y el Estadio Akron, y Monterrey y el Estadio BBVA. México logró mantener intacta su participación en el primer Mundial que se realizará en tres países.

El Estadio Azteca hará historia dentro de cuatro años; será el primero en acoger partidos de tres fases finales de la Copa del Mundo de la FIFA. Si será el primero en albergar tres inauguraciones (ya lo hizo en 1970 y 1986) aún no está claro, toda vez que la distribución de los 80 cotejos en cada sede no se ha realizado. Una fuente confió a AS la existencia de un plan que contempla tres partidos inaugurales en simultáneo, uno por cada país; “El Coloso de Santa Úrsula” sería la carta mexicana para ello.

Uno de los templos sagrados del fútbol mundial, el Azteca también presenció las coronaciones del Brasil de Pelé (1970) y la Argentina de Maradona (1986), y además fue el escenario de momentos legendarios, auténticos pasajes litúrgicos del balompié, como el Partido del Siglo (4-3) entre Italia y Alemania (semifinal de México ‘70), y las maradonianas ‘Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’ frente a Inglaterra (cuartos de final de México ‘86). En 1970, “El Coloso” abrió sus puertas en 10 ocasiones: seis en fase de grupos, una en cuartos de final, una semifinal y la final. 16 años después repitió como el centro neurálgico de la competición: cuatro duelos de la primera fase; dos de octavos de final, uno de cuartos de final, una semifinal y la final. En añadido, el Estadio Azteca es el único en todo el globo que ya ha celebrado al menos una final de todos los torneos oficiales varoniles de la FIFA: Mundial mayor, Sub 20, Sub 17, Confederaciones y Juegos Olímpicos (reconocido aunque no organizado por la Federación).

Guadalajara será por un tiempo, junto a la Ciudad de México, una de dos ciudades en todo el mundo en recibir tres Mundiales de futbol. La capital jalisciense repite las designaciones ya concedidas en 1970 y 1986, aunque ahora cambiará el estadio sede. En las dos ediciones anteriores, fue el Estadio Jalisco; ahora Guadalajara propuso al novedoso Estadio Akron, de solo 12 años de vida, como su coliseo representante. El Jalisco, otro clásico de los Mundiales FIFA, fue el segundo escenario en importancia en 1970 y 1986: en ambas ocasiones fungió como el “segundo hogar” de la Selección Brasileña y recibió una de las dos semifinales. En total, el recinto de la Colonia Independencia suma 14 partidos mundialistas en su haber. Pese a su juventud, el Estadio Akron ya tiene experiencia en torneos FIFA: sirvió como escenario de ocho duelos el Mundial Sub 17 de 2011.

Contrario a la CdMx y Guadalajara, Monterrey apenas sumará su segunda experiencia mundialista. En 1970, “La Sultana del Norte” fue excluida del reparto. Aunado a la capital nacional y la de Jalisco, Toluca, León y Puebla completaron las cinco sedes para los 32 partidos de aquella edición. La oportunidad llegó hasta 1986, cuando la capital neoleonesa resultó agraciada con una doble concesión: el Estadio Universitario y el Estadio Tecnológico. Cada campo obtuvo cuatro enfrentamientos; “El Volcán”, incluso, presentó el juego de cuartos de final entre México y Alemania. Ninguno repetirá en 2026. En su lugar, la FMF, propuso a su joya de la corona: el modernísimo Estadio BBVA, inaugurado en 2015, hogar de los Rayados de Monterrey, y ávido de su estreno internacional.

“Checo” Pérez, Blue Demon y Francisco “Kikín” Fonseca dedicaron sendos anuncios en representación de cada ciudad mexicana una vez que su participación en el Mundial quedó confirmada.

